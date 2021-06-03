Спикеры ПМЭФ обсудили взаимодействие властей и населения в развитии образования

3 июня на Петербургском международном экономическом форуме состоялась дискуссия «Роль общества в развитии и управлении образованием»

Трансляцию провели в рамках «ПМЭФ Юниор» — мероприятия, объединяющего школьников 14–17 лет, лидеров мирового бизнеса, чиновников и экспертов для диалога между поколениями. Организаторами «ПМЭФ Юниора» выступили Фонд «Росконгресс», ГК «Просвещение», негосударственный институт развития «Иннопрактика» и Всероссийский конкурс «Большая перемена». В РФ есть законодательная база, позволяющая гражданам участвовать в управлении образованием. Эксперты ПМЭФ уверены: только через диалог населения и государства можно влиять на систему образования. «Если в школе, лицее, техникуме или вузе есть проблемы, о них можно рассказать администрации. Единственный способ исправить ситуацию, если еда в столовой невкусная или нужны дополнительные шкафчики в библиотеку, — поговорить с директором, завучем, учителем», — объяснила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

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Она уточнила: когда в проблему вовлекаются не только учащиеся, но и их семьи, друзья и близкие, то создается огромное сообщество, которое может громко заявить о нуждах. По мнению Михеевой, «родительские сообщества здорово влияют на ситуацию в образовании — их энергия, их чаяния очень быстро достигают лиц уровня министра». Научный руководитель института образования Высшей школы экономики Исак Фрумин уверен, что сегодня слабеет канон, согласно которому школа априори делает что-то важное, а мнение конечного потребителя ее мало интересует. Все чаще в школах появляются управляющие советы, куда входят и родители школьников. «Наша страна входит в тройку стран с самым большим числом людей с высшим и средним профессиональным образованием. А значит, у подавляющего большинства родителей действительно есть неоспоримые компетенции, чтобы высказывать свое мнение и менять образовательные стандарты», — пояснил Фрумин. «Прошлый год перевернул нашу жизнь. Возникла острая необходимость выходить в публичное поле, чтобы советоваться с людьми напрямую. По голосованиям и комментариям родителей и учителей мы разрешили школам самостоятельно решать, уходить на дистант или нет. Такое же право дали каждой семье, дав возможность уйти на домашнее обучение, не исключаясь при этом из школы. Это тот случай, когда все решения принимались совместно», — пояснила вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.

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