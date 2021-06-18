В Анапе после ливня эвакуировали 15 человек, которые незаконно проживали на цокольном этаже многоквартирного дома

В Анапе прокуратура проведет проверку по факту незаконного проживания людей в нежилых помещениях многоэтажки

Напомним, в ночь с 16 на 17 июня на Краснодарский край обрушился сильный ливень. В Анапе выпала двухмесячная норма осадков, подтопило дворы, пляж, пострадали низинные районы города.

В многоквартирном доме на улице Ленина, 229 в микрорайоне «Горгиппия» оказался затоплен цокольный этаж. На пульт МЧС сообщение об этом поступило около 1:54 ночи. Подтоплено оказалось 30 нежилых помещений. Кроме того, там находились 15 человек. Спасатели их эвакуировали, пострадавших нет.

На выезде вместе с МЧС для установления размера ущерба и контроля спасательной службы был заместитель Анапского межрайонного прокурора.