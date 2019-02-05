В Белореченском районе ФСБ задержала 47 мигрантов, которые жили в бывшем коровнике

В Белореченском районе сотрудники ФСБ задержали 47 жителей иностранных государств, которые незаконно находились на территории страны

Людей нашли в Пшехском сельском округе на территории парникового комплекса (бывшая молочно-товарная ферма № 2 совхоза «Южный»), принадлежащего местному предпринимателю. В ангаре, который из коровника переделали под жилые комнаты, находились 27 жителей Китая, 19 граждан Узбекистана и 1 женщина из Таджикистана.

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю установили, что приезжие выращивали овощи на территории парникового комплекса.

Полицейские составили 81 административный протокол на 47 иностранных граждан, сообщила пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю.

Иностранцев признали виновными и назначили им штрафы с выдворением за пределы России и закрытием въезда на пять лет.