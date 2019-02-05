В Белореченском районе ФСБ задержала 47 мигрантов, которые жили в бывшем коровнике
В Белореченском районе сотрудники ФСБ задержали 47 жителей иностранных государств, которые незаконно находились на территории страны
Людей нашли в Пшехском сельском округе на территории парникового комплекса (бывшая молочно-товарная ферма № 2 совхоза «Южный»), принадлежащего местному предпринимателю. В ангаре, который из коровника переделали под жилые комнаты, находились 27 жителей Китая, 19 граждан Узбекистана и 1 женщина из Таджикистана.
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю установили, что приезжие выращивали овощи на территории парникового комплекса.
Полицейские составили 81 административный протокол на 47 иностранных граждан, сообщила пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю.
Иностранцев признали виновными и назначили им штрафы с выдворением за пределы России и закрытием въезда на пять лет.
Как сообщали Юга.ру, в июне 2018 года мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что нагрузка на городской бюджет от возросших миграционных потоков составляет около 1 трлн рублей. Однако приезжие все равно положительно влияют на экономику края.
В конце января кубанские депутаты обратились к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с предложением совершенствовать миграционное законодательство в целях противодействия незаконной миграции.
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