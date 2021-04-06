Уралсиб обновил онлайн-банк для физлиц

Новая веб-версия Уралсиб Онлайн доступна по адресу online.uralsib.ru. Обновленное мобильное приложение можно скачать в магазинах App Store, Google Play и HUAWEI AppGallery.

Уралсиб Онлайн — это новый онлайн-банк, разработанный с использованием современных архитектурных и технических решений. В его основе лежат лучшие рыночные практики, выявленные в результате множества исследований и опросов клиентов.

Была изменена система навигации, сервис стал простым и интуитивно понятным, полностью изменив подход к решению ежедневных потребностей пользователей. Теперь на главной странице Уралсиб Онлайн пользователю доступна информация о действующих продуктах, реализована возможность открыть новый продукт или ознакомиться с персональным предложением банка, единая история операций с фильтрами и сквозным поиском позволяет контролировать финансы.