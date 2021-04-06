Уралсиб обновил онлайн-банк для физлиц
Банк Уралсиб обновил онлайн-банк и мобильное приложение для физических лиц
Новая веб-версия Уралсиб Онлайн доступна по адресу online.uralsib.ru. Обновленное мобильное приложение можно скачать в магазинах App Store, Google Play и HUAWEI AppGallery.
Уралсиб Онлайн — это новый онлайн-банк, разработанный с использованием современных архитектурных и технических решений. В его основе лежат лучшие рыночные практики, выявленные в результате множества исследований и опросов клиентов.
Была изменена система навигации, сервис стал простым и интуитивно понятным, полностью изменив подход к решению ежедневных потребностей пользователей. Теперь на главной странице Уралсиб Онлайн пользователю доступна информация о действующих продуктах, реализована возможность открыть новый продукт или ознакомиться с персональным предложением банка, единая история операций с фильтрами и сквозным поиском позволяет контролировать финансы.
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Функционал онлайн-банка дополнен новыми полезными функциями: сканирование QR-кодов в платежных документах, автосохранение реквизитов для повторных переводов, автоплатежи и т.д.
«Перезапуская Уралсиб Онлайн, мы создавали современный инструмент для ежедневного управления своими финансами — простой, понятный и полезный. Мы упростили платежные формы и навигацию, поменяли подходы к представлению рутинной информации, позаботились о множестве улучшений, ориентируясь на потребности клиентов. И это не финал. Голос клиента — это основа для будущих доработок, именно он определит дальнейшие шаги развития Уралсиб Онлайн», — сказал начальник управления цифровых сервисов и электронных каналов Банка Уралсиб Дмитрий Наранович.
Подключиться к новому онлайн-банку может любой клиент, у которого есть действующая карта или счет в Уралсибе. Перейти на новую версию надо до 31 мая 2021 года, после этого старая версия перестанет работать.