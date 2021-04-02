УРАЛСИБ снизил ставки по потребительским кредитам

Партнерский Краснодарский край

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В начале апреля банк УРАЛСИБ снизил ставки по потребительскому кредиту наличными

Размер ставки зависит от категории клиента, уровня его финансовой надежности и наличия полиса страхования жизни и здоровья. Потребительский кредит можно направить на рефинансирование кредитов сторонних банков.

Минимальная ставка по кредиту составит 5% годовых. Максимальная сумма, которую смогут получить клиенты, равна 1,5 млн рублей. При этом на рефинансирование можно получить больше — 2 млн рублей.

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Чтобы оформить кредит на сумму до 300 тыс. рублей, в банк нужно предоставить только два документа — паспорт и второй документ на выбор. Для получения кредита свыше 300 тыс. рублей потребуется документ, подтверждающий доход.

Кредит на рефинансирование позволит объединить действующие кредиты, изменить размер ежемесячного платежа и получить дополнительные средства, если они необходимы. Банк рассмотрит заявку по двум документам, как при подаче заявки на кредит наличными.

Узнать подробности об условиях кредитования можно в отделениях банка, по телефону 8 (800) 250-57-57 и на сайте УРАЛСИБа.

Как писали Юга.ру, программа рефинансирования банка УРАЛСИБ вошла в топ-10 лучших в России по итогам февраля 2021 года.

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