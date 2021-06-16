В Сочи искусственно выведенные гибриды попугаев впервые за семь лет обзавелись потомством

Краснодарский край

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В Сочинском нацпарке 15 июня сообщили о пополнении сада птиц новыми особями

Потомство дала часть птиц, которые живут в саду не первый год, также из Австралии привезли гульдовых и попугайных амадинов. Зоолог нацпарка Михаил Якименко рассказал, что птицы хорошо перенесли холода и обзавелись потомством. Птенцов вывели даже африканские виды.

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Якименко подчеркивает, что больше всего специалистов удивили индийские ожереловые попугаи. Пара этих птиц не давала потомство семь лет, потому что самка — искусственно выведенный гибрид. Всего смогли вывести шесть птенцов этого вида.

Кроме того, в дендрарий привезли трех особей ярких попугайных амадин и выпустили 20 гульдовых амадин. Также в саду есть самые маленькие в мире куры — китайские расписные перепела.

Сейчас в саду обитает около 120 птиц. Всего сад может вместить не больше 130 особей. Специалисты ожидают новый приплод в ближайшие несколько недель.

Напомним, летом в Сочи можно увидеть цветение полезных каллистемонов, апельсинов, калины, яблонь и снежноцвета, а также там распустились цветы глицинии, которую посадили 129 лет назад.

Заповедники Парки птицы Сочи

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В Сочи искусственно выведенные гибриды попугаев впервые за семь лет обзавелись потомством
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