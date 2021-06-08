В лесах Сочи зацвел дикий бадьян — крайне ядовитое и опасное растение

В Сочинском нацпарке 8 июня предупредили туристов о цветении ясенца кавказского, известного как дикий бадьян и купина неопалимая — растение очень ядовитое и не горит в огне

Ясенец кавказский (Dictamnuscaucasicus) — красивое травянистое растение с цветами, похожими на крупную орхидею. В России его также называют диким бадьяном, огонь-травой, огонь-цветком и купиной неопалимой. Ясенец считается одним из самых опасных растений Краснодарского края. К нему нельзя прикасаться и нюхать. Опасность представляют цветы, которые украшают ясенец. Высокие кистевидные соцветия длиной до 20 см образуются в конце мая — в июне и держатся около двух месяцев.

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В цветах содержится эфирное масло, в состав которого входят анетол и метилхавикол. При контакте с кожей эфирные масла наносят глубокие химические ожоги, но пагубный эффект заметен не сразу, потом кожа начинает краснеть, покрывается волдырями, образуются химические ожоги второй степени. Эфирные пары могут причинить вред человеку не только при контакте, но и на расстоянии. Обычно запах цветов с нотками цитрусовых чувствуется издалека и должен служить предупреждением об опасности.

Растение опасно, лишь когда растет. В засушенном виде им лечат респираторные инфекции, депрессивные состояния, эпилепсию, чесотку, аллергию, используют в качестве антисептического и антигельминтного средства. В Грузии, например, ясенец является пряной приправой к разного рода блюдам. В Сибири свежие и высушенные листья ясенца добавляют в чай. В Европе из него делают ароматическую воду, сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

В очень жаркую погоду ясенец окутывает себя облаком эфирных паров. И если поднести к растению горящую спичку, пары начнут сгорать с громким хлопком, сам ясенец при этом не пострадает.