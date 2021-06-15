Оперштаб Кубани призвал активнее делать прививки от ковида и пригрозил ограничительными мерами
В оперативном штабе Краснодарского края 15 июня рассказали о росте случаев заражения коронавирусом
Напомним, с марта оперштаб Кубани перестал публиковать сводку по умершим пациентам с коронавирусом. Теперь неизвестно, в каких районах края скончались больные, сколько им было лет и какие у них были сопутствующие заболевания.
Начиная с 11 июня в Краснодарском крае стабильно фиксируют больше ста случаев заражения коронавирусом в сутки.
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В оперативном штабе региона заявили 15 июня, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе характеризуется, как стабильная. Пока введение ограничительных мер не планируется, однако это зависит от темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета.
Для этого на Кубани работают 239 пунктов вакцинации. Их адреса можно узнать на сайте министерства здравоохранения края. В оперштабе уточнили, что они работают без перерыва с 8:00 до 20:00. Сделать прививку могут все жители страны, которые в том числе приехали на курорты Краснодарского края.
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Отметим, что тем временем в Москве ввели ряд ограничительных мер. Так, в столице нерабочими объявили дни с 15 по 19 июня. Работодателям рекомендовали перевести не менее 30 % сотрудников на удалёнку. До 20 июня приостановили работу зоопарков, фудкортов и детских игровых комнат. С 23:00 до 6:00 закрывают ночные клубы, бары и караоке.
В Санкт-Петербурге временно приостановили проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, работу ресторанных двориков и отменили бал выпускников. Тем временем в городе проходит футбольный чемпионат ЕВРО-2020. Посетителей фан-зон обязали носить маски.
В регионах страны также усилились ограничительные меры. В Бурятии до конца месяца закрыли парки, скверы, бассейны, спа-салоны, фуд-корты, аттракционы и кинотеатры. Больше 30% сотрудников перевели на удалёнку в Марий Эл. На въездах в Ивановскую область выставили наряды ДПС для проверки справок о вакцинации. Для иногородних, въезжающих в область, введена 14-дневная самоизоляция.