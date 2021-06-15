Оперштаб Кубани призвал активнее делать прививки от ковида и пригрозил ограничительными мерами

В оперативном штабе Краснодарского края 15 июня рассказали о росте случаев заражения коронавирусом

Напомним, с марта оперштаб Кубани перестал публиковать сводку по умершим пациентам с коронавирусом. Теперь неизвестно, в каких районах края скончались больные, сколько им было лет и какие у них были сопутствующие заболевания.

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Начиная с 11 июня в Краснодарском крае стабильно фиксируют больше ста случаев заражения коронавирусом в сутки.

В оперативном штабе региона заявили 15 июня, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе характеризуется, как стабильная. Пока введение ограничительных мер не планируется, однако это зависит от темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета. Для этого на Кубани работают 239 пунктов вакцинации. Их адреса можно узнать на сайте министерства здравоохранения края. В оперштабе уточнили, что они работают без перерыва с 8:00 до 20:00. Сделать прививку могут все жители страны, которые в том числе приехали на курорты Краснодарского края.