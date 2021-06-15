Мэр Краснодара поручил запретить шумные работы на стройплощадках ночью

После жалоб жителей Гидростроя на круглосуточный шум строительной техники мэр Краснодара 15 июня поручил проверить все стройплощадки в городе

«Спать невозможно. Да и похоже, стройка ведется без разрешения, на участке нет паспорта объекта», — опубликовал жалобу читателя телеграм-канал «Кубань 24» .

12 июня жители многоэтажки по улице Невкипелова, 10 пожаловались, что под их окнами круглосуточно шумит строительная техника.

«Летом, наверняка, застройщики стремятся успеть выполнить как можно больший объем работы. Но горожане здесь ни при чём. Имеют полное право в своих квартирах отдыхать после рабочего дня, а не слушать строительный шум», — заявил Первышов в своем телеграм-канале .

Ситуацию обсудили на городской планерке 15 июня. Начальник управления по делам молодежи Сергей Фетисов доложил, что земельный участок площадью два гектара принадлежит нескольким физлицам, ООО «ЮРСК» захламило его строительным мусором во время возведения ЖК «Поющие фонтаны». Все, что осталось от застройки, вывозили по ночам с помощью экскаватора и грузовой техники.

«Провели разъяснительную работу с собственниками земельных участков. Работы прекращены, с 12 числа идет мониторинг. Мы связывались с жителями дома по улице Невкипелого, 10, приезжали, общались со старшим по дому. Попросили, если вдруг такие шумные работы ночью снова будут организованы, чтобы они нам незамедлительно сообщали», — рассказал Фетисов.

Первышов поручил вице-мэру Евгению Наумову проинспектировать все строительные объекты в городе и проверить, чтобы нигде не велись работы в ночное время.

«Необходимо проинспектировать все наши строительные объекты. У нас есть жесткие ограничения по ведению строительных работ в ночное время, и конечно, мы не должны их допускать», — подчеркнул глава города.