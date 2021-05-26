На Кубани в ДТП с грузовиком и внедорожником пострадал 3-месячный ребенок

Утром 25 мая в Новокубанском районе произошло ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе ребенок

ДТП произошло около 8:50 на 32-м км автодороги Армавир — Отрадная. По предварительным данным, 26-летний водитель грузовика «ГАЗ» на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу 59-летнему водителю Chevrolet Niva.

Грузовик врезался в «Ниву», и та опрокинулась. В ДТП пострадали три человека: водитель Chevrolet, его 53-летняя пассажирка и 3-месячный ребенок, которого перевозили без автокресла. Он получил серьезные травмы.

Все обстоятельства аварии выясняются. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что детей нужно перевозить в удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту ребенка. Перевозить детей на руках категорически запрещено, подчеркнули 26 мая в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.