Краснодарский край занял 53 место по уровню благосостояния семей в России

Эксперты РИА «Новости» 15 июня опубликовали рейтинг российских регионов по благосостоянию семей за 2020 год

Эксперты агентства РИА «Рейтинг» подготовили исследование по данным Росстата. Расчет благосостояние семей производили путем сложения двух чистых среднегодовых зарплат и вычитания из этой суммы прожиточного минимума с учетом категории членов семьи.

Согласно рейтингу, Краснодарский край занял 53-е место, опустившись на три позии вниз по сравнению с 2019 годом. Потенциальный остаток денег семьи с двумя детьми после минимальных расходов в месяц составил 19 тыс. 298 рублей, с одним ребенком — 29 тыс. 903 рубля.

Лидерами рейтинга заняли Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область и Москва. Там у семьи с двумя детьми остается от 70 до 100 тыс. рублей. Замкнули рейтинг Чеченская республика, Ивановская область и Кабардино-Балкарская республика, где у семьи с двумя детьми остается менее 5 тыс. рублей.