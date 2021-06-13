На Ставрополье загорелся туристический автобус с детьми

Происшествие произошло около 17:30 минут на 17-м км дороги Георгиевск-Новопавловск. Автобус перевозил 29 детей и четверых взрослых, сопровождавших их. Возвращаясь из Пятигорска в станицу Советскую, пассажиры заметили задымление в салоне и своевременно покинули транспортное средство. После этого по причине технической неисправности автобус загорелся.

Как сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю, никто из пассажиров не пострадал, их отправили по маршруту запасным автобусом. Возгорание потушили.