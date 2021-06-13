На Ставрополье загорелся туристический автобус с детьми
В Ставропольском крае 12 июня загорелся туристический автобус Golden Dragon
Происшествие произошло около 17:30 минут на 17-м км дороги Георгиевск-Новопавловск. Автобус перевозил 29 детей и четверых взрослых, сопровождавших их. Возвращаясь из Пятигорска в станицу Советскую, пассажиры заметили задымление в салоне и своевременно покинули транспортное средство. После этого по причине технической неисправности автобус загорелся.
Как сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю, никто из пассажиров не пострадал, их отправили по маршруту запасным автобусом. Возгорание потушили.
Как сообщали Юга.ру, в конце апреля в Ставропольском крае 30 апреля случилось массовое ДТП с участием грузовика и автобуса, в котором ехала детская баскетбольная команда. В результате аварии погибли 5 детей, еще 13 пассажиров пострадали.