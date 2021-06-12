Трасса М-4 «Дон» в Краснодаре ночью встала из-за крупного ДТП. Есть пострадавшие
В Краснодаре ночью 12 июня перед развязкой около ТРЦ OZ Mall произошло крупное ДТП с грузовиками и легковушками. Фото и видео аварии
Напомним, в ночь на 12 июня Восточный обход Краснодара от улицы Крупской до шлюза встал в пробку, которая продержалась пять часов. Сложная ситуация на дороге была вызвана ДТП, которое произошло на трассе М-4 «Дон» перед развязкой около ТРЦ OZ Mall.
По словам очевидца Андрея, в аварию попали шесть машин, «две легковушки в «смятку», десятка под фуру заехала». Жительница Краснодара Анастасия, которая также была свидетельницей ДТП, рассказала, что видела три пострадавшие фуры и подтвердила, что в том числе в ДТП попала «десятка».
Портал Юга.ру обратился за комментарием в УМВД России по Краснодару. Руководитель пресс-службы Артем Коноваленко сообщил, что ДТП произошло 12 июня в 00:20.
По данным полиции, 33-летний житель Краснодара ехал по трассе М-4 «Дон» со стороны улицы Горячеключевской за рулем грузовика МАЗ. На 1340-м км трассы водитель нарушил дистанцию и столкнулся с автомобилем Lexus, который ехал впереди. Иномарка и грузовик отлетели на встречку. Там Lexus врезался в BMW, а МАЗ — в большегруз Volvo.
Таким образом, данные полиции по количеству автомобилей, попавших в аварию, отличаются от информации очевидцев.
В аварии пострадали два человека — 33-летний водитель BMW и его 29-летняя пассажирка. Полиция проводит проверку.
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На месте происшествия работали сотрудники МЧС. Они занимались деблокированием пострадавших и смывом горюче-смазочных материалов с дороги, а также обеспечивали безопасность на трассе, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.