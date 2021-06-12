Трасса М-4 «Дон» в Краснодаре ночью встала из-за крупного ДТП. Есть пострадавшие

В Краснодаре ночью 12 июня перед развязкой около ТРЦ OZ Mall произошло крупное ДТП с грузовиками и легковушками. Фото и видео аварии

Напомним, в ночь на 12 июня Восточный обход Краснодара от улицы Крупской до шлюза встал в пробку, которая продержалась пять часов. Сложная ситуация на дороге была вызвана ДТП, которое произошло на трассе М-4 «Дон» перед развязкой около ТРЦ OZ Mall.

По словам очевидца Андрея, в аварию попали шесть машин, «две легковушки в «смятку», десятка под фуру заехала». Жительница Краснодара Анастасия, которая также была свидетельницей ДТП, рассказала, что видела три пострадавшие фуры и подтвердила, что в том числе в ДТП попала «десятка».