Глава Адыгеи вручил паспорта школьникам

Церемония состоялась накануне Дня России в Госфилармонии Адыгеи. Паспорта вручили десяти школьникам. Среди них — победители и призеры Всероссийских олимпиад, творческих и спортивных состязаний, волонтеры.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поприветствовал собравшихся и похвалил их достижения. Он отметил, что региону нужны грамотные специалисты, пожелал ребятам стать надежной опорой и не переставать любить свою родину.

«Сила России — в её людях, в тех, кто искренне любит свою Родину, понимает свою ответственность за её настоящее и будущее, добросовестно трудится на её благо, бережно относится к окружающей среде, заботится о своих близких и помогает тем, кто в этом нуждается. Уверен, каждый из вас станет таким ответственным гражданином России, сделает много полезных и важных вещей, которыми мы, ваши старшие, будем гордиться», — отметил Кумпилов.