Глава Адыгеи вручил паспорта школьникам
11 июня в рамках всероссийской акции «Мы — граждане России» десяти школьникам Адыгеи торжественно вручили паспорта
Церемония состоялась накануне Дня России в Госфилармонии Адыгеи. Паспорта вручили десяти школьникам. Среди них — победители и призеры Всероссийских олимпиад, творческих и спортивных состязаний, волонтеры.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поприветствовал собравшихся и похвалил их достижения. Он отметил, что региону нужны грамотные специалисты, пожелал ребятам стать надежной опорой и не переставать любить свою родину.
«Сила России — в её людях, в тех, кто искренне любит свою Родину, понимает свою ответственность за её настоящее и будущее, добросовестно трудится на её благо, бережно относится к окружающей среде, заботится о своих близких и помогает тем, кто в этом нуждается. Уверен, каждый из вас станет таким ответственным гражданином России, сделает много полезных и важных вещей, которыми мы, ваши старшие, будем гордиться», — отметил Кумпилов.
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Руководитель республики рассказал, что органы власти делают все возможное, чтобы у молодежи было как можно больше возможностей для самореализации. Для этого в Адыгее создается современная образовательная инфраструктура, внедряются передовые методики, активно ведется научно-исследовательская работа.