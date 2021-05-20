Глава Адыгеи сыграл в футбол с журналистами

Краснодарский край, Вся Россия

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 19 мая принял участие в товарищеском матче между органами власти и журналистами спортивного канала «Матч-ТВ»

Соревнование прошло в Майкопе на республиканском стадионе. Победу в них одержала команда гостей со счетом 4:3. Два гола в команду «Матч-ТВ» забил Мурат Кумпилов.

Перед матчем Кумпилов пообщался с командой телеканала, один из членов которой, комментатор Роман Нагучев, — выпускник Адыгейского госуниверситета (АГУ). Еще одного журналиста с республикой связывают родственные узы — бабушка Георгия Черданцева родом из Адыгеи.

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«Мы очень рады, что выходцы из Адыгеи не забывают ее и используют все возможности, чтобы достойно заявить о регионе в информационном пространстве. Сегодня мы многое делаем для развития массового спорта и спорта высших достижений. Важно, чтобы все это позитивно сказывалось на качестве жизни людей», — сказал Мурат Кумпилов.

В Адыгею журналисты приехали с целью познакомиться с регионом. За время пребывания в республике они познакомятся с её культурой и посетят спортивные и рекреационные объекты. Еще один футбольный матч сотрудники канала сыграли с воспитанниками учебно-воспитательного учреждения в селе Новосевастопольском, также они провели мастер-класс по спортивной журналистике для студентов АГУ.

Мурат Кумпилов Телевидение Футбол

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