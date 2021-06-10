Глава Адыгеи выступил на конференции «Единой России» и рассказал о развитии региона

Адыгея

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 10 июня принял участие в 33-й конференции регионального отделения партии «Единая Россия»

Кумпилов выступил с докладом о работе «Единой России» за последние пять лет и заявил, что предвыборная программа, c которой партия шла на выборы, была выполнена. Он напомнил о предстоящих в 2021-м году выборах и заявил, что они имеют большое значение.

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Также глава Адыгеи поблагодарил членов партии за работу во время пандемии 2020 года. По его словам, в регионе оказывали помощь населению, поддерживали медучреждения и сбор средств для нуждающихся. Так, например, Адыгейская станция скорой медицинской помощи получила новый реанимобиль.

«Выражаю искренние слова благодарности каждому, кто бескорыстно помогал. Такая помощь, как и поддержка всего населения республики, позволили в прошлом году продолжить решать насущные вопросы региона; реализовывать масштабные по своей значимости проекты, запланированные в рамках госпрограмм и национальных проектов», — сказал Мурат Кумпилов.

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Кумпилов подробнее остановился на нескольких федеральных программах: «Городская среда», «Культура малой родины», «Детский спорт» и «Детские сады детям». По его словам, благодаря программам в Адыгее были благоустроены дворовые территории и общественные зоны, построены и отремонтированы сельские дома культуры, возведены новые ФОКи и реконструированы спортзалы.

Так, например, из-за строительства новых детсадов в регионе практически ликвидировали очередь для детей от 3 до 7 лет. Решается вопрос о создании новых ясельных групп, сообщили в пресс-службе главы республики.

«Единая Россия» Мурат Кумпилов

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