Глава Адыгеи поблагодарил волонтеров, помогавших во время пандемии

Адыгея

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 12 апреля встретился с волонтерами

Встреча прошла в Региональном модельном центре Адыгеи. На нее пригласили волонтеров, участвовавших во Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» и подготовки голосования по поправкам к Конституции.

Мурат Кумпилов отметил, что волонтерство стало важной опорой — люди объединяются вокруг социальных вопросов, помогают другим и содействуют организации масштабных мероприятий.

«Наши волонтеры помогали в «красной зоне», в кол-центрах, оказывали помощь пожилым людям, развозили продукты, медикаменты, довозили врачей до пациентов. Более тысячи добровольцев в Адыгее стали участниками всероссийской акции «Мы вместе». И это не только молодежь, но и люди старшего поколения», — сказал руководитель региона.

От имени президента глава Адыгеи вручил волонтерам благодарственные письма. Те, в свою очередь, поблагодарили Кумпилова за внимание к добровольческому движению и их инициативам.

Напомним, в 2019 году в Адыгее волонтеры взялись за восстановление дольменов.

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Глава Адыгеи поблагодарил волонтеров, помогавших во время пандемии
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