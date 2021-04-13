Глава Адыгеи поблагодарил волонтеров, помогавших во время пандемии

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 12 апреля встретился с волонтерами

Встреча прошла в Региональном модельном центре Адыгеи. На нее пригласили волонтеров, участвовавших во Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» и подготовки голосования по поправкам к Конституции.

Мурат Кумпилов отметил, что волонтерство стало важной опорой — люди объединяются вокруг социальных вопросов, помогают другим и содействуют организации масштабных мероприятий.

«Наши волонтеры помогали в «красной зоне», в кол-центрах, оказывали помощь пожилым людям, развозили продукты, медикаменты, довозили врачей до пациентов. Более тысячи добровольцев в Адыгее стали участниками всероссийской акции «Мы вместе». И это не только молодежь, но и люди старшего поколения», — сказал руководитель региона.

От имени президента глава Адыгеи вручил волонтерам благодарственные письма. Те, в свою очередь, поблагодарили Кумпилова за внимание к добровольческому движению и их инициативам.