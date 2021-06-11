В Ейске зоозащитники пожаловались на то, что суд обязал распустить по городу 140 собак из приюта
Зоозащитники из Ейска 11 июня пожаловались порталу Юга.ру, что не разрешил продлить аренду приюта для животных и все собаки окажутся на улицах. Разобрались в ситуации
В редакцию портала Юга.ру обратились зоозащитники из Ейска. Они рассказали, что 9 июня состоялось заседание суда, на котором решили не продлевать аренду приюту для бездомных собак «Ковчег» на улице Краснофлотской, 58. В предписании было сказано «распустить по городу всех собак». На данный момент там проживают больше 140 животных.
«Сейчас, когда закрыты для россиян большинство бюджетных направлений, многие вынужденно выбирают российские курорты, в том числе Ейск, который считается одним из главных детских курортов на юге России. Какое же впечатление останется у россиян, приехавших на побережье Азовского моря с детьми, от города заполненного голодными и бездомными собаками», — рассказала руководитель приюта Татьяна Лыбзикова.
Редакция Юга.ру связалась с заместителем главы Ейского района Александром Шабановым, чтобы узнать, с чем связано решение. Он объяснил, что ранее земля была захвачена под приют. В 2019 году суд постановил, что животные должны покинуть территорию, так как земля принадлежит Министерству обороны РФ. Он заявил, что администрация неоднократно предлагала помощь приюту.
«Им был выделен участок в городе, попросили выйти на торги, чтобы они взяли в аренду другую территорию. Администрация тогда бы обязалась построить забор, сделать отсыпку земли, помочь перевезти животных. Мы два раза выставлялись на торги, их задача была в том, что просто выйти на торги, но они два раза этого не сделали», — рассказал чиновник.
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Татьяна Лыбзикова объяснила, с чем связан отказ. Предоставляя в аренду другой участок, администрация, по её мнению, перекладывает ответственность по уходу за животными на плечи волонтёров. Так, согласно тендерной документации волонтёрам необходимо в течении 5-7 лет капитально застроить не менее 40 % площади. Зоозащитница предлагала инициативное бюджетирование, когда приют финансируют и волонтёры, и администрация. Таким образом в дальнейшем есть шанс войти в государственную программу для строительства приюта, считает она.
Лыбзикова добавила, что намерена попасть на приём к главе Ейского района, чтобы разобраться в вопросе.