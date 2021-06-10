Режим повышенной готовности на Кубани снова продлили

Краснодарский край

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 10 июня продлил режим повышенной готовности в регионе

Напомним, режим повышенной готовности ввели в Краснодарском крае из-за коронавируса больше года назад. Его продлевали каждые две недели. Прежние ограничения действовали на Кубани до 11 июня. Тогда краевые власти разместили постановление на сайте краевой администрации в разделе документов, а в пресс-службе и соцсетях губернатора сообщили о продлении не сразу.

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10 июня в телеграм-канале администрации региона появился документ о продлении режима повышенной готовности из-за коронавируса до 25 июня. В нём сказано, что в крае продолжает действовать масочный режим и необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Люди с хроническими заболеваниями и граждане старше 65 лет должны продолжать соблюдать режим самоизоляции.

Кроме того, предприниматели и организации должны обеспечивать средствами индивидуальной защиты работников заведений и посетителей.

Вениамин Кондратьев Коронавирус Краснодар

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Режим повышенной готовности на Кубани снова продлили
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