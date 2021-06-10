На Кубани зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6

Краснодарский край

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В Отрадненском районе 10 июня произошло землетрясение

Сейсмическую активность в Отрадненском районе зафиксировали 10 июня на глубине 10 км. Согласно данным сайта Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло в 03:22. Толчки магнитудой 2-2,5 не ощущались на поверхности.

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На сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра уточнили, что толчки были магнитудой 3,6.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, от местных жителей не поступало жалоб, также все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Напомним, землетрясение магнитудой 4 произошло в начале февраля на территории Выселковского района. А также в середине марта в море между Анапой и Новороссийском сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,6.

Землетрясения МЧС Отрадненский район

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На Кубани зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6
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