На Кубани произошло землетрясение магнитудой 4

В Краснодарском крае вечером 6 февраля зафиксировали подземные толчки

По данным на сайте Единой геофизической службы РАН, землетрясение случилось в 20:26 на территории Выселковского района. На сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра уточняется, что подземные толчки магнитудой 4 произошли в 17 км от Тихорецка. Расстояние до ближайшего населенного пункта, поселка Советского, составило 1,5 км. Эпицентр находился на глубине 10 км.

Обновление: В 13:30 в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что в Центр управления в кризисных ситуациях не поступало сообщений о том, что люди ощутили подземные толчки. Однако ряд кубанских СМИ написал, что местные жители жаловались на тряску.

Читайте также: В Чечне случилось 11 землетрясений за сутки