На Кубани произошло землетрясение магнитудой 4
В Краснодарском крае вечером 6 февраля зафиксировали подземные толчки
По данным на сайте Единой геофизической службы РАН, землетрясение случилось в 20:26 на территории Выселковского района. На сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра уточняется, что подземные толчки магнитудой 4 произошли в 17 км от Тихорецка. Расстояние до ближайшего населенного пункта, поселка Советского, составило 1,5 км. Эпицентр находился на глубине 10 км.
Обновление: В 13:30 в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что в Центр управления в кризисных ситуациях не поступало сообщений о том, что люди ощутили подземные толчки. Однако ряд кубанских СМИ написал, что местные жители жаловались на тряску.
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Напомним, в середине января в Ялте произошло два землетрясения за ночь, а месяцем ранее на Черноморском побережье у берегов Новороссийска сейсмологи фиксировали подземные толчки с разницей в день.