Между Анапой и Новороссийском произошло землетрясение
В море между Анапой и Новороссийском ночью 14 марта зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,6
По данным сайта Единой геофизической службы РАН, землетрясение случилось 14 марта в 1:15 в море между Анапой и Новороссийском на глубине 10 км.
На сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра уточнили, что подземные толчки магнитудой 3,6 произошли в море на глубине 20 км. Эпицентр находился в 25 км от Новороссийска и в 22 км от поселка Мысхако.
Напомним, в середине января в Ялте произошло два землетрясения за ночь, а месяцем ранее на Черноморском побережье у берегов Новороссийска сейсмологи фиксировали подземные толчки с разницей в день. В начале февраля Юга.ру писали о землетрясении в Выселковском районе.