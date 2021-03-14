Между Анапой и Новороссийском произошло землетрясение

В море между Анапой и Новороссийском ночью 14 марта зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,6

По данным сайта Единой геофизической службы РАН, землетрясение случилось 14 марта в 1:15 в море между Анапой и Новороссийском на глубине 10 км.

На сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра уточнили, что подземные толчки магнитудой 3,6 произошли в море на глубине 20 км. Эпицентр находился в 25 км от Новороссийска и в 22 км от поселка Мысхако.