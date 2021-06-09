В Сочи пустили больше «Ласточек» для разгрузки дорог в летний сезон
В мэрии Сочи 9 июня напомнили туристам, что в летний сезон на курорте увеличилось количество пригородных электропоездов
С 1 мая в Сочи продлили маршруты пригородного сообщения, а количество электропоездов увеличили на три пары. Так, до 31 октября дополнительные «летние» поезда ездят из Туапсе на Имеретинский курорт и обратно. Кроме того, до Имеретинского курорта курсируют поезда Адлер — Сочи. Для удобства туристов по этому маршруту также назначены и новые поезда.
На ж/д транспорте жители и гости курорта могут добраться до аэропорта Сочи. Туда ежедневно ходит пять пар электропоездов пригородного сообщения. Из них три пары поездов направлением Туапсе — Аэропорт Сочи — Туапсе, одна пара направлением Лазаревская — Аэропорт Сочи — Лазаревская и еще одна пара поездов — по маршруту Роза Хутор — Аэропорт Сочи — Роза Хутор.
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Общая протяженность Сочи, включая все четыре района, составляет 140 км. Туристы могут быстро и беспрепятственно передвигаться между районами на ж/д транспорте. Всего по курорту курсируют 22 пары «Ласточек», рассказали 9 июня в пресс-службе мэрии Сочи.
«Для быстрых и комфортных поездок между районами Сочи рекомендуем гражданам отдать предпочтение пригородным электропоездам. Такой сознательный выбор позволит минимизировать «заторовые» ситуации на дорогах», — отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Пронкин.
Расписание «Ласточек» можно посмотреть на сайте РЖД в разделе «Пассажирам».
Напомним, в майские праздники между Сочи и Абхазией курсировал ретропоезд. Купить на него билеты можно и летом. Из Москвы через Новороссийск можно доехать в Дагестан на круизном поезде «Жемчужина Кавказа». Кроме того, в 2021 году РЖД готовятся запустить тур «Жемчужина морей». На поезде можно будет доехать из Москвы через Сочи в Чечню.