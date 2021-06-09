В Сочи пустили больше «Ласточек» для разгрузки дорог в летний сезон

С 1 мая в Сочи продлили маршруты пригородного сообщения, а количество электропоездов увеличили на три пары. Так, до 31 октября дополнительные «летние» поезда ездят из Туапсе на Имеретинский курорт и обратно. Кроме того, до Имеретинского курорта курсируют поезда Адлер — Сочи. Для удобства туристов по этому маршруту также назначены и новые поезда.

На ж/д транспорте жители и гости курорта могут добраться до аэропорта Сочи. Туда ежедневно ходит пять пар электропоездов пригородного сообщения. Из них три пары поездов направлением Туапсе — Аэропорт Сочи — Туапсе, одна пара направлением Лазаревская — Аэропорт Сочи — Лазаревская и еще одна пара поездов — по маршруту Роза Хутор — Аэропорт Сочи — Роза Хутор.