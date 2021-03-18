В Сочи «Ласточки» из аэропорта до «Розы Хутор» будут ходить по новому расписанию

Краснодарский край

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В Сочи электрички из аэропорта до курорта «Роза Хутор» перейдут на новое расписание с 29 марта

Пригородный поезд № 6120/6119 будет отправляться со станции «Роза Хутор» в 17:40 (вместо 18:45), с Эсто-Садок — в 17:47-17:48 (вместо 18:52-18:53), из Адлера — в 18:24-18:40 (вместо 19:25-19:35), сообщили в пресс-службе АО «Кубань Экспресс-Пригород».

Приезжать в аэропорт Сочи они будут в 18:49 (вместо 19:44).

Обновленное расписание позволит пассажирам пересаживаться в Адлере в пригородный поезд № 6810, который соединяет Имеретинский курорт и Туапсе.

Как писали Юга.ру, с 1 мая из Краснодарского края запустят еще одну «Ласточку» во Владикавказ.

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