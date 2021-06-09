Межведомственная комиссия проверила реконструированный пункт пропуска в порту Туапсе
2 июня в Туапсинском морском торговом порту Межведомственная комиссия (МВК) проверила проект по оснащению зданий, помещений и сооружений пункта пропуска через границу РФ
В комиссию вошли представители государственных контрольных органов (ГКО), осуществляющих пограничный, таможенный, фитосанитарный и иные виды контроля в порту. Расширение пункта пропуска и включение в режимную территорию участка бывшего ОАО «ТСРЗ» заняло четыре года. В пресс-службе ТМТП подчеркнули, что, помимо изношенности инфраструктуры, многое потребовалось создавать с нуля в связи с отсутствием условий и оснащения, соответствующих пункту пропуска через границу РФ.
Так, был возведен пылешумозащитный экран вдоль улицы Горького. Помимо режимной функции, приведения ограждения в соответствие с требованиями по транспортной безопасности, новый 6-метровый забор устраняет пылевое загрязнение и снижает негативное воздействие на прилегающие к порту городские территории.
Не менее важной задачей была модернизация имеющихся и организация новых мест работы для ГКО и оснащение их необходимым оборудованием. В ходе работ были учтены все замечания от сотрудников служб, что позволило создать инфраструктуру, соответствующую законодательству РФ. Члены комиссии — представители ГКО — смогли убедиться в этом при осмотре завершенного строительства.
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По итогам заседания и осмотра территории члены МВК подписали акт о том, что грузовой постоянный пункт пропуска через границу РФ в порту Туапсе на реконструированном участке ТМТП соответствует проектной документации на строительство, реконструкцию пункта пропуска, установку модульных (мобильных) комплексов, оборудование и техническое оснащение зданий, помещений и сооружений, нужных для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля. Актом также установлены географические координаты пункта пропуска через госграницу РФ. Проектная пропускная способность сохраняется в прежних объемах.
Решение межведомственной комиссии — важный этап в освоении ТМТП нового земельного участка, способствующий развитию порта и повышению эффективности в работе с имеющейся грузовой базой.