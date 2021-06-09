Межведомственная комиссия проверила реконструированный пункт пропуска в порту Туапсе

2 июня в Туапсинском морском торговом порту Межведомственная комиссия (МВК) проверила проект по оснащению зданий, помещений и сооружений пункта пропуска через границу РФ

В комиссию вошли представители государственных контрольных органов (ГКО), осуществляющих пограничный, таможенный, фитосанитарный и иные виды контроля в порту. Расширение пункта пропуска и включение в режимную территорию участка бывшего ОАО «ТСРЗ» заняло четыре года. В пресс-службе ТМТП подчеркнули, что, помимо изношенности инфраструктуры, многое потребовалось создавать с нуля в связи с отсутствием условий и оснащения, соответствующих пункту пропуска через границу РФ.

Так, был возведен пылешумозащитный экран вдоль улицы Горького. Помимо режимной функции, приведения ограждения в соответствие с требованиями по транспортной безопасности, новый 6-метровый забор устраняет пылевое загрязнение и снижает негативное воздействие на прилегающие к порту городские территории.

Не менее важной задачей была модернизация имеющихся и организация новых мест работы для ГКО и оснащение их необходимым оборудованием. В ходе работ были учтены все замечания от сотрудников служб, что позволило создать инфраструктуру, соответствующую законодательству РФ. Члены комиссии — представители ГКО — смогли убедиться в этом при осмотре завершенного строительства.