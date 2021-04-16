В 2021 году ТМТП увеличил грузооборот до 4,6 млн тонн

При этом объем перевалки сухих грузов достиг 1,9 млн тонн (+7,3%). Выросла и обработка нефтеналивных грузов — до 2,7 млн тонн (+10%).



Грузооборот черных металлов по сравнению с первым кварталом 2020 года вырос на 52% и составил 0,8 млн тонн. Это обусловлено как увеличением объема перевалки слябов (до 0,7 млн тонн), так и значительным ростом обработки стали в рулонах — до 54 тыс. тонн, что втрое больше показателя 2020 года.



Грузооборот по углю в первом квартале 2021 года сохранился на уровне прошлого года — 0,8 млн тонн, упали объемы зерновых грузов: Туапсинский зерновой терминал с начала года перевалил 0,3 млн тонн (-32%).