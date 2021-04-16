В 2021 году ТМТП увеличил грузооборот до 4,6 млн тонн
Общий грузооборот Туапсинского морского торгового порта в первом квартале 2021 года на 9% превысил тот же период 2020-го
При этом объем перевалки сухих грузов достиг 1,9 млн тонн (+7,3%). Выросла и обработка нефтеналивных грузов — до 2,7 млн тонн (+10%).
Грузооборот черных металлов по сравнению с первым кварталом 2020 года вырос на 52% и составил 0,8 млн тонн. Это обусловлено как увеличением объема перевалки слябов (до 0,7 млн тонн), так и значительным ростом обработки стали в рулонах — до 54 тыс. тонн, что втрое больше показателя 2020 года.
Грузооборот по углю в первом квартале 2021 года сохранился на уровне прошлого года — 0,8 млн тонн, упали объемы зерновых грузов: Туапсинский зерновой терминал с начала года перевалил 0,3 млн тонн (-32%).
В 2021 году продолжился рост перевалки грузов ро-ро терминала (плодоовощная продукция), в первом квартале грузооборот достиг 62 тыс. тонн (+30%).
Объем импортных и каботажных грузов за период вырос до 0,1 млн тонн, составив 2% общего грузооборота. Объем экспорта, формирующего основную часть грузопотока ТМТП, достиг показателя 4,5 млн тонн.
С января по март 2021 года порт обработал 237 транспортных судов (109 сухогрузных и 128 нефтеналивных) и 30 тыс. 123 железнодорожных вагона.