На Кубани неизвестные убили двух беременных самок благородного оленя

Краснодарский край

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В прокуратуре Краснодарского края 9 июня рассказали, что после незаконного отстрела животных в зоологическом заказнике возбудили уголовное дело

Инцидент произошел в мае 2021 года в зоологическом заказнике «Псебайский» Мостовского района. На особо охраняемой природной территории неустановленные лица убили двух беременных самок благородного оленя.

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В результате минприроды Кубани был нанесен ущерб на сумму 140 тыс. рублей. Отдел дознания ОМВД России по Мостовскому району возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (Незаконная охота на особо охраняемой природной территории с причинением особо крупного ущерба).

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, сообщили 9 июня в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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Как писали Юга.ру, в 2018 году у двух жителей Адыгеи в заповеднике изъяли 29 рогов кавказского благородного оленя. Спустя год на Кубани, в Абинском районе поймали браконьеров, которые убили косулю. В августе 2020-го в Сочи задержали мужчин, которые пытались убить оленя в заповеднике.

Браконьерство Животные Заповедники Мостовский район Оружие Прокуратура

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