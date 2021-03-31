В Сочи засняли перебегающих реку благородных оленей

Сотрудники Сочинского национального парка засняли животных и выложили в инстаграм учреждения. Автор съемки отметил, что они находятся в 80 метрах от него. На кадрах три кавказских благородных оленя перебегают высохшую реку, а затем по снегу перемещаются в лес и скрываются за деревьями.

«Это дикое животное охраняется законом. Место съемки специально не уточняется», — сообщили в посте.

Напомним, в феврале 2019 года появились фотографии с фотоловушек, установленных в лесах Кавказского заповедника. В кадр попали волки, олени, зубры и медведи. А в марте 2020 года ловушка засняла кавказскую выдру.