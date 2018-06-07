У двоих жителей Адыгеи в заповеднике изъяли 29 рогов кавказского благородного оленя

Инспекторы Восточного участкового лесничества в Кавказском заповеднике задержали двоих жителей Адыгеи, которых заподозрили в браконьерстве

У мужчин нашли и изъяли 29 рогов кавказского благородного оленя общей массой 41 кг. Сумма ущерба составила 84,8 тыс. рублей.

«По правилам заповедника сбор грибов, дикорастущих растений, ягод, плодов, цветов, орехов, семян, лекарственных трав, черепов, рогов животных и других зоологических и ботанических материалов без разрешения запрещен. Разрешения выдают в исключительных случаях для учебных и научных исследований», — сообщили в Кавказском заповеднике.

Задержанных доставили в поселок Псебай для установления личностей и составления протоколов. Нарушителям грозит штраф в 8 тыс. рублей.