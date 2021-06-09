В Краснодаре водители потеряли три часа в пробке на Тургеневском мосту
Утром 9 июня на ряде улиц Краснодара образовались сильные заторы
В Краснодаре утром 9 июня, по данным сервиса «Яндекс.Карты», максимальная загруженность дорог составила 5 баллов, что на 1 балл меньше, чем обычно.
В 7-балльных пробках водители простояли на улицах Красных Партизан и Дзержинского. В 6 баллов сервис оценил затор на улице Тургенева (в обе стороны).
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Пробки на 2 балла меньше, чем обычно, зафиксировали на улицах Российской по направлению в центр и на Восточном обходе к Мачуги.
Где скопились самые сильные заторы в Краснодаре:
- 8:49, улица Дзержинского от Покрышкина до Тургенева. Пробка длиной 3,8 км продержалась 50 минут;
- 8:37, улица Красных Партизан от Заполярной до Трубилина. Водители потеряли два часа в пробке длиной 3,6 км;
- 7:33, улица 1-го Мая от переулка Ленинского до улицы Уссурийской. Затор в 3,3 км продержался 1 час 50 минут;
- 9:05, Тургеневское шоссе, Тургеневский мост, от въезда в торговые центры до улицы Калинина. Автомобилисты простояли три часа в пробке протяженностью 3,2 км;
- 8:01, улица Московская от Петра Метальникова до Солнечной. Пробка в 2,6 км продержалась 1 час 20 минут.
Напомним, накануне утром пробку в 9 баллов зафиксировали на Южном обходе Краснодара. Там водители простояли в 7-километровом заторе.