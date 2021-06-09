В Краснодаре водители потеряли три часа в пробке на Тургеневском мосту

В Краснодаре утром 9 июня, по данным сервиса «Яндекс.Карты», максимальная загруженность дорог составила 5 баллов, что на 1 балл меньше, чем обычно.

В 7-балльных пробках водители простояли на улицах Красных Партизан и Дзержинского. В 6 баллов сервис оценил затор на улице Тургенева (в обе стороны).