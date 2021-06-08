Южный обход Краснодара снова стоял в пробках
Утром 8 июня на Южном обходе Краснодара зафиксировали пробку в 9 баллов
В 8:39 сервис «Яндекс.Карты» зафиксировал неожиданно плотное движение на Южном обходе Краснодара. По направлению к Тургеневскому шоссе водители стояли в 9-балльной пробке (что на 7 баллов выше обычного). Движение в сторону трассы М-4 «Дон» также было затруднено. Там сервис зарегистрировал пробку в 8 баллов (на 6 баллов выше обычного).
В целом загруженность дорог утром 8 июня в Краснодаре составила 5 баллов. Это на балл меньше, чем вчера и обычно в это время.
Водителям было сложно проехать в сторону центра по Ростовскому шоссе и по Мачуги — Трамвайной. Там дороги стояли в 7-балльных заторах. Нехарактерно плотный трафик (4 балла) был отмечен на улице Дзержинского по направлению из центра города.
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При этом на ряде магистралей сервис зафиксировал свободное движение — по улице Российской в центр (4 балла, на 3 балла ниже обычного), по улице Калинина (0 баллов, что на 2 балла ниже обычного) и на Восточном обходе в сторону Мачуги (1 балл, что на 2 балла ниже обычного).
Где утром 8 июня образовались самые крупные пробки:
- 8:26, Ростовское шоссе, улица Офицерская от улицы Соколова до шоссе Нефтяников. Пробка в 5,2 км продержалась 2 часа 10 минут;
- 8:30, улица Дзержинского от Покрышкина до Тургенева. Водители потеряли два часа в заторе длиной 3,8 км;
- 8:46, Тургеневское шоссе, Тургеневский мост, от въезда в торговые центры до улицы Калинина. Пробка протяженностью 3,2 км продержалась 2 часа 20 минут;
- 8:58, улица Красных Партизан от Круговой до Герцена. Автомобилисты провели 2,5 часа в пробке длиной 3,6 км;
- 9:22, Южный Обход от спортивного комплекса до улицы Адыгейской улицы. Затор в 7,3 км продержался 1,5 часа.
Как писали Юга.ру, накануне утром на Южном обходе Краснодара зафиксировали 10-километровую пробку.