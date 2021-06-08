Южный обход Краснодара снова стоял в пробках

Краснодарский край

Распечатать

Утром 8 июня на Южном обходе Краснодара зафиксировали пробку в 9 баллов

В 8:39 сервис «Яндекс.Карты» зафиксировал неожиданно плотное движение на Южном обходе Краснодара. По направлению к Тургеневскому шоссе водители стояли в 9-балльной пробке (что на 7 баллов выше обычного). Движение в сторону трассы М-4 «Дон» также было затруднено. Там сервис зарегистрировал пробку в 8 баллов (на 6 баллов выше обычного).

В целом загруженность дорог утром 8 июня в Краснодаре составила 5 баллов. Это на балл меньше, чем вчера и обычно в это время.

Водителям было сложно проехать в сторону центра по Ростовскому шоссе и по Мачуги — Трамвайной. Там дороги стояли в 7-балльных заторах. Нехарактерно плотный трафик (4 балла) был отмечен на улице Дзержинского по направлению из центра города.  

Читайте также:

При этом на ряде магистралей сервис зафиксировал свободное движение — по улице Российской в центр (4 балла, на 3 балла ниже обычного), по улице Калинина (0 баллов, что на 2 балла ниже обычного) и на Восточном обходе в сторону Мачуги (1 балл, что на 2 балла ниже обычного).

Где утром 8 июня образовались самые крупные пробки:

  • 8:26, Ростовское шоссе, улица Офицерская от улицы Соколова до шоссе Нефтяников. Пробка в 5,2 км продержалась 2 часа 10 минут;
  • 8:30, улица Дзержинского от Покрышкина до Тургенева. Водители потеряли два часа в заторе длиной 3,8 км;
  • 8:46, Тургеневское шоссе, Тургеневский мост, от въезда в торговые центры до улицы Калинина. Пробка протяженностью 3,2 км продержалась 2 часа 20 минут;
  • 8:58, улица Красных Партизан от Круговой до Герцена. Автомобилисты провели 2,5 часа в пробке длиной 3,6 км;
  • 9:22, Южный Обход от спортивного комплекса до улицы Адыгейской улицы. Затор в 7,3 км продержался 1,5 часа.

Как писали Юга.ру, накануне утром на Южном обходе Краснодара зафиксировали 10-километровую пробку.

Автомобили Краснодар Пробки

Новости

Южный обход Краснодара снова стоял в пробках
В Краснодаре на неделю закрыли отделение МФЦ
В Сочи осудили чиновника, который обнаружил незаконную постройку, но ничего не сделал
В Краснодаре будет до 24 °С и очень высокий УФ-индекс
Власти Краснодара будут искать участок для строительства Дома культуры в Юбилейном микрорайоне
В Краснодаре будут судить сотрудника БТИ, который делал экспертизу горевшей многоэтажки в Музыкальном микрорайоне

Лента новостей

Зачем оставаться после спектакля?
4 июня, 13:39
Зачем оставаться после спектакля?
К премьере «Нудистов» в краснодарском «Одном театре»
Вах, как вкусно!
4 июня, 14:10 Партнерский
Вах, как вкусно!
7 фактов о соусе ткемали
Кубанский казачий хоррор
31 мая, 06:16
Кубанский казачий хоррор
Как выглядели бы классические фильмы ужасов, если бы их сняли в Краснодарском крае?

Реклама на портале