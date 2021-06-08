Южный обход Краснодара снова стоял в пробках

В 8:39 сервис «Яндекс.Карты» зафиксировал неожиданно плотное движение на Южном обходе Краснодара. По направлению к Тургеневскому шоссе водители стояли в 9-балльной пробке (что на 7 баллов выше обычного). Движение в сторону трассы М-4 «Дон» также было затруднено. Там сервис зарегистрировал пробку в 8 баллов (на 6 баллов выше обычного).

В целом загруженность дорог утром 8 июня в Краснодаре составила 5 баллов. Это на балл меньше, чем вчера и обычно в это время.

Водителям было сложно проехать в сторону центра по Ростовскому шоссе и по Мачуги — Трамвайной. Там дороги стояли в 7-балльных заторах. Нехарактерно плотный трафик (4 балла) был отмечен на улице Дзержинского по направлению из центра города.