В Сочи такси откинуло на отбойник тоннеля после столкновения с Mercedes

ДТП произошло в 10:50 на 14-м км Дублера Курортного проспекта. По данным краевого ГИБДД, 48-летний Volkswagen Polo (судя по кадрам с места аварии, это был автомобиль «Яндекс.Такси») ехал со стороны Хостинского района в поселок Мамайка и столкнулся с автомобилем Mercedes. От столкновения Volkswagen откинуло в бетонную стену.

В аварии пострадал водитель службы такси, его доставили в больницу. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Движение на участке восстановлено, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.