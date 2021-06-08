В Сочи такси откинуло на отбойник тоннеля после столкновения с Mercedes

Краснодарский край

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8 июня в Мамайском тоннеле под Сочи в ДТП пострадал водитель такси

ДТП произошло в 10:50 на 14-м км Дублера Курортного проспекта. По данным краевого ГИБДД, 48-летний Volkswagen Polo (судя по кадрам с места аварии, это был автомобиль «Яндекс.Такси») ехал со стороны Хостинского района в поселок Мамайка и столкнулся с автомобилем Mercedes. От столкновения Volkswagen откинуло в бетонную стену.

В аварии пострадал водитель службы такси, его доставили в больницу. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Движение на участке восстановлено, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в середине мая на Курортном проспекте в Сочи столкнулись три автобуса с пассажирами. Ранее в городе «Ласточка» насмерть сбила пожилую женщину. А в 2019 году пожар в тоннеле на Дублере Курортного проспекта спровоцировал огромную пробку.

Автомобили ГИБДД ДТП Сочи Такси

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В Сочи такси откинуло на отбойник тоннеля после столкновения с Mercedes
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