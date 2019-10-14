В Сочи пожар в тоннеле спровоцировал огромную пробку
В Сочи 14 октября в тоннеле на Дублере Курортного проспекта загорелся автомобиль, что спровоцировало пробку
Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что возгорание произошло в моторном отсеке машины. Огонь потушили до приезда сил МЧС, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Инцидент нарушил движение на дороге-дублере. По словам очевидцев, проезд на данном участке был затруднен, затор продолжался более часа.
View this post on Instagram
Пожар в тоннеле парализовал движение транспорта в Сочи Движение на Дублере Курортного проспекта в понедельник днем, было парализовано из-за возгорания отечественной легковушки «ВАЗ 2106» в Мамайском тоннеле. В настоящий момент неизвестно, что стало причиной пожара. О пострадавших во время ЧП информации также не поступало. В результате возгорания в тоннеле наблюдается серьезное задымление, движение в сторону Сочи затруднено. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в шапке профиля)‼️ #chp_sochi #ЧПСочи
Как сообщали Юга.ру, в ночь на 27 августа на трассе в Сочи перевернулась фура с арбузами, устроив многочасовую пробку.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.