В Сочи пожар в тоннеле спровоцировал огромную пробку

View this post on Instagram

Пожар в тоннеле парализовал движение транспорта в Сочи Движение на Дублере Курортного проспекта в понедельник днем, было парализовано из-за возгорания отечественной легковушки «ВАЗ 2106» в Мамайском тоннеле. В настоящий момент неизвестно, что стало причиной пожара. О пострадавших во время ЧП информации также не поступало. В результате возгорания в тоннеле наблюдается серьезное задымление, движение в сторону Сочи затруднено. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в шапке профиля)‼️ #chp_sochi #ЧПСочи