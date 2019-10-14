В Сочи пожар в тоннеле спровоцировал огромную пробку

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи 14 октября в тоннеле на Дублере Курортного проспекта загорелся автомобиль, что спровоцировало пробку

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что возгорание произошло в моторном отсеке машины. Огонь потушили до приезда сил МЧС, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Инцидент нарушил движение на дороге-дублере. По словам очевидцев, проезд на данном участке был затруднен, затор продолжался более часа. 

View this post on Instagram

Пожар в тоннеле парализовал движение транспорта в Сочи Движение на Дублере Курортного проспекта в понедельник днем, было парализовано из-за возгорания отечественной легковушки «ВАЗ 2106» в Мамайском тоннеле. В настоящий момент неизвестно, что стало причиной пожара. О пострадавших во время ЧП информации также не поступало. В результате возгорания в тоннеле наблюдается серьезное задымление, движение в сторону Сочи затруднено. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в шапке профиля)‼️ #chp_sochi #ЧПСочи

A post shared by ЧП СОЧИ �� (@chp_sochi) on

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 27 августа на трассе в Сочи перевернулась фура с арбузами, устроив многочасовую пробку.

ДТП Пожары Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Дагестане зафиксировали случаи заражения сибирской язвой
«Автодор» полностью закрывает движение по виадуку на М4 «Дон» под Краснодаром
В Ростове ищут водителя автобуса, который сбил людей на остановке и скрылся с места ДТП
В Сочи пожар в тоннеле спровоцировал огромную пробку
В Новороссийске задержали со взрывчаткой того самого майора Дымовского
В Ростове автобус врезался в остановку. Пострадали двое детей

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале