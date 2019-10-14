В Сочи пожар в тоннеле спровоцировал огромную пробку

В Сочи 14 октября в тоннеле на Дублере Курортного проспекта загорелся автомобиль, что спровоцировало пробку

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что возгорание произошло в моторном отсеке машины. Огонь потушили до приезда сил МЧС, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Инцидент нарушил движение на дороге-дублере. По словам очевидцев, проезд на данном участке был затруднен, затор продолжался более часа.