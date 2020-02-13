В Кавказском заповеднике серны избегают снегоходов, но интересуются квадрокоптерами

Научные сотрудники Кавказского заповедника впервые в 2020 году обследовали зимовки серны на Лагонакском нагорье. Обычно с конца октября они начинают перемещаться в полосу темнохвойных лесов в диапазоне от 1 тыс. до 1,5 тыс. метров над уровнем моря, где держатся крутых южных склонов, лучше прогреваемых солнцем. Некоторые серны зимуют на солнечных участках горных лугов.

В пресс-службе Кавказского заповедника рассказали, что район Лагонаки — как раз то место, где животные могут зимовать. Серны используют восточные и юго-восточные склоны гор Оштен, Пшехо-Су и хребта Нагой-Чук.