В Кавказском заповеднике серны избегают снегоходов, но интересуются квадрокоптерами
Специалисты Кавказского заповедника в феврале исследовали зимовки серн на Лагонакском нагорье
Научные сотрудники Кавказского заповедника впервые в 2020 году обследовали зимовки серны на Лагонакском нагорье. Обычно с конца октября они начинают перемещаться в полосу темнохвойных лесов в диапазоне от 1 тыс. до 1,5 тыс. метров над уровнем моря, где держатся крутых южных склонов, лучше прогреваемых солнцем. Некоторые серны зимуют на солнечных участках горных лугов.
В пресс-службе Кавказского заповедника рассказали, что район Лагонаки — как раз то место, где животные могут зимовать. Серны используют восточные и юго-восточные склоны гор Оштен, Пшехо-Су и хребта Нагой-Чук.
«На склонах Оштена был обнаружен всего один самец серны. Сотрудники Кавказского заповедника наблюдали его на лежке на высоте около 2,3 тыс. метров. Лежал и с интересом разглядывал подлетающий к нему квадрокоптер. К сожалению, из-за хаотичного движения спортивных снегоходов количество серн, зимующих на Оштене и Пшехо-Су, в последние годы сократилось», — добавили в заповеднике.
Много серн расположились на склонах хребта Нагой-Чук. Специалисты предполагают, что это связано с отсутствием снегоходов и беспокойства в этом районе: там довольно крутые участки лугов, изрезанные скальными ребрами. Заканчиваются луга отвесными скальными стенами Абадзехского каньона реки Цице. Научные сотрудники предполагают, что сочетание защитных и кормовых условий идеально для серны, поэтому там зимует более 100 особей — это 70-80% лагонакской группировки.
В феврале на Нагой-Чуке нашли группу из 47 серн, однако подлететь к ним на квадрокоптере не удалось из-за сильного бокового ветра. Предположительно, из-за малоснежности животные сильнее рассредоточились по склонам хребта.
Напомним, в прошлом году ученые также исследовали места обитания серн на вершинах Лагонакского нагорья.
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