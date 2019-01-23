Ученые Кавказского заповедника узнают, как выживают серны в многоснежную зиму

В январе ученые Кавказского заповедника будут исследовать места обитания серн на вершинах Лагонакского нагорья

В связи с обильными снегопадами по итогам экспедиции ожидается получение важных результатов.

«Особенно важны наблюдения за сернами зимой, когда площадь доступных пастбищ сокращается в несколько раз. Чем больше снега, тем выше смертность животных», — пояснили в заповеднике.

Отмечается, что обычно серны держаться на бесснежных скалах и южных склонах, выдувах и выгревах. Эти участки входят в зону покоя в зимний период и закрыты для посещения. Кавказская серна включена в Красные книги Краснодарского края и Адыгеи, а также в Красном списке Международного союза охраны природы (МСОП).

В заповеднике пояснили, что из-за браконьерства в конце 1990-х годов численность серны уменьшилась на 60%. За последние 18 лет популяция серны в границах заповедника частично восстановилась. Сейчас насчитывают не менее 1,3 тыс. особей.

«Но растущие масштабы влияния человека косвенно ощущаются даже на территории со строгим режимом охраны. Строительство туристской инфраструктуры у границ заповедника нивелирует роль его охранной зоны как буфера между измененными человеком системами и дикой природой. Защитный буфер неизбежно отодвигается на территорию заповедника, уменьшая его эффективную площадь», — заключили в заповеднике.