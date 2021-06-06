Жители Краснодара пожаловались на мужчину, который наблюдал за детьми на детской площадке

Краснодарский край

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Жители посёлка Российского в Краснодаре вечером 5 июня вызвали полицию после того, как увидели, что мужчина наблюдает за детьми

Об инциденте сообщили жители посёлка Российского на телеграм-канале «Телетайп Краснодара» 5 июня. Они рассказали, что мужчина сначала наблюдал за детьми на детской площадке, а затем предложил одному из них закутаться в одеяло. Его задержал отец мальчика.

Местные жители также добавили, что ранее мужчина уже приходил на детскую площадку.

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«Выяснилось, что ранее он неоднократно приставал к детям, особенно к девочкам, а на днях был застигнут за тем, что нюхал обувь, которую попросил снять у одного ребёнка», — говорится в сообщении.

Они добавили, что ранее вызывали полицию, но проблему не удалось решить. 6 июня руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артём Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Устанавливаются мотивы его поведения.

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«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение», — отметил он.

Ранее Юга.ру писали, что жительница Анапы заявила, что местный житель затащил её сына в машину и приставал к нему.

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