В Геленджике официально открыли летний курортный сезон

Около пятисот артистов приняли участие в празднике «В ритме красок», который 5 июня открыл курортный сезон в Геленджике

Основной площадкой для праздничных мероприятий стала Центральная площадь, на которой в 10:00 начали отмечать открытие сезона. Гостей ожидали выступления танцевальных коллективов, каравай, отправление ярко оформленного курортомобиля и другие активности.

У площадки «Золотая рыбка» развернулся целый детский городок. Дети из центров дополнительного образования представили свои картины, а воспитанники детских садов и школ курорта устроили соревнования по рисункам на асфальте и изготовлению поделок.

На Платановой аллее мастера декоративно-прикладного искусства представили свои изделия, а на Ярмарочной площади расположились палатки с угощениями.