В Геленджике официально открыли летний курортный сезон

Краснодарский край

Распечатать

Около пятисот артистов приняли участие в празднике «В ритме красок», который 5 июня открыл курортный сезон в Геленджике

Основной площадкой для праздничных мероприятий стала Центральная площадь, на которой в 10:00 начали отмечать открытие сезона. Гостей ожидали выступления танцевальных коллективов, каравай, отправление ярко оформленного курортомобиля и другие активности.

У площадки «Золотая рыбка» развернулся целый детский городок. Дети из центров дополнительного образования представили свои картины, а воспитанники детских садов и школ курорта устроили соревнования по рисункам на асфальте и изготовлению поделок.

На Платановой аллее мастера декоративно-прикладного искусства представили свои изделия, а на Ярмарочной площади расположились палатки с угощениями.

Площадь им. Погодина в этот день превратилась в одну большую съемочную площадку, где каждый желающий смог попробовать себя в любой роли. 

С Центральной площади в путь отправился курортомобиль. Передвижная костюмированная платформа повезла короля и королеву праздника дарить прекрасное настроение жителям и гостям Геленджика.

«С начала года на нашем курорте уже побывало свыше полумиллиона гостей. Сегодня мы открыли именно летний курортный сезон, хотя в городе теперь уже существуют и осенний, зимний и весенний сезоны со своими изюминками и особенностями», — отметил мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Юга.ру писали, что в 2021 году вместо традиционного карнавала открытия летнего сезона в Геленджике проведут целую неделю праздничных мероприятий — от фестивалей уличных театров и аэродизайна до спортивных соревнований, конкурсов и ярмарок.

Геленджик Курорты и туризм отдых Праздники

Новости

В Краснодаре и других городах края прошли экологические акции в рамках «Зеленого марафона»
В Геленджике официально открыли летний курортный сезон
Ремонт переулка Ленинского в Краснодаре хотят закончить в конце июня
Автомобиль выехал под поезд в районе Анапы, есть погибшие
На Пушкинской площади в Краснодаре можно будет сдать на переработку батарейки, бумагу и пластиковые карты
Шестилетнему Саше со СМА из Энема собирают деньги на кресло-коляску. С ним он сможет добираться до школы

Лента новостей

Зачем оставаться после спектакля?
Вчера, 13:39
Зачем оставаться после спектакля?
К премьере «Нудистов» в краснодарском «Одном театре»
Вах, как вкусно!
Вчера, 14:10 Партнерский
Вах, как вкусно!
7 фактов о соусе ткемали
Кубанский казачий хоррор
31 мая, 06:16
Кубанский казачий хоррор
Как выглядели бы классические фильмы ужасов, если бы их сняли в Краснодарском крае?

Реклама на портале