В Геленджике официально открыли летний курортный сезон
Около пятисот артистов приняли участие в празднике «В ритме красок», который 5 июня открыл курортный сезон в Геленджике
Основной площадкой для праздничных мероприятий стала Центральная площадь, на которой в 10:00 начали отмечать открытие сезона. Гостей ожидали выступления танцевальных коллективов, каравай, отправление ярко оформленного курортомобиля и другие активности.
У площадки «Золотая рыбка» развернулся целый детский городок. Дети из центров дополнительного образования представили свои картины, а воспитанники детских садов и школ курорта устроили соревнования по рисункам на асфальте и изготовлению поделок.
На Платановой аллее мастера декоративно-прикладного искусства представили свои изделия, а на Ярмарочной площади расположились палатки с угощениями.
Площадь им. Погодина в этот день превратилась в одну большую съемочную площадку, где каждый желающий смог попробовать себя в любой роли.
С Центральной площади в путь отправился курортомобиль. Передвижная костюмированная платформа повезла короля и королеву праздника дарить прекрасное настроение жителям и гостям Геленджика.
«С начала года на нашем курорте уже побывало свыше полумиллиона гостей. Сегодня мы открыли именно летний курортный сезон, хотя в городе теперь уже существуют и осенний, зимний и весенний сезоны со своими изюминками и особенностями», — отметил мэр Геленджика Алексей Богодистов.
Юга.ру писали, что в 2021 году вместо традиционного карнавала открытия летнего сезона в Геленджике проведут целую неделю праздничных мероприятий — от фестивалей уличных театров и аэродизайна до спортивных соревнований, конкурсов и ярмарок.