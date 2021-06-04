Краснодарцев пригласили побегать на отремонтированном стадионе КубГУ

Краснодарский край

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В мэрии Краснодара 3 июня сообщили, что горожане могут заниматься на обновлённом стадионе КубГУ

На территории стадиона отремонтировали беговые дорожки, площадки для игровых видов спорта, тренажеры и полосы препятствий, поменяли систему освещения. Также за счёт денег спонсоров заменили искусственный газон футбольного пол.

«Мы полностью поменяли систему освещения на стадионе, тем самым достигли взаимопонимания с жителями окрестных домов, от которых иногда поступали жалобы на слишком яркий свет в вечернее время. Теперь после 22:00 основные софиты мы отключаем, оставляя только приглушенное дежурное освещение», — рассказал ректор КубГУ Михаил Астапов.

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С 16:30 до 22:00 территория стадиона будет открыта для свободного посещения. Там смогут заниматься не только студенты, но и все желающие, уточнили 3 июня в пресс-службе мэрии Краснодара.

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