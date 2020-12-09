Кубанские казаки получат 3,3 млрд рублей на три года

Более 3,3 млрд рублей из краевого бюджета выделят на программу «Казачество Кубани» с 2021 по 2023 год

Напомним, в 2015 году губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вынес постановление «О государственной программе Краснодарского края «Казачество Кубани». Программа была рассчитана на шесть лет — с 2016 по 2021 год. На ее финансирование, согласно документу, выделили 6 млрд 206 млн 143 тыс. рублей из федерального и краевого бюджетов. В июле 2019-го стало известно, что программу планируют продлить на шесть лет и выделить на это дополнительные 6 млрд рублей.

Контрольно-счетная палата Краснодарского края с 12 октября по 10 ноября провела экспертно-аналитическое мероприятие, во время которого проанализировала бюджетные ассигнования, планируемые на реализацию госпрограммы Краснодарского края «Казачество Кубани» в 2021-2023 годах. Координатор госпрограммы — департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Кубани.