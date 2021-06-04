Incluence предложил помочь с открытием или покупкой компании на Кипре
Компания Incluence рассказала о том, какую юридическую помощь может предложить юрлицам, планирующим открыть бизнес за рубежом
Специалисты Incluence убеждены, что на Кипре созданы выгодные условия для ведения бизнеса. В связи с этим многие бизнесмены интересуются, как происходит регистрация компании на Кипре и какие условия необходимо выполнить.
По мнению сотрудников Incluence, Кипр привлекателен для бизнеса небольшим налогом на прибыль — 12,5%. При этом компания-резидент может заниматься любым видом деятельности и в любом месте — на Кипре или за границей.
Компании-нерезиденты также могут зарегистрироваться на Кипре, но у них не будет тех прав, что есть у резидентов. Иностранные организации не имеют поддержки от банков и не смогут избежать двойного налогообложения. Чтобы открыть компанию на острове, надо доказать ее резидентность:
- сдача отчетности вовремя,
- управление компании обязано быть на Кипре,
- доверенность для ответственных за компанию лиц должна быть с ограниченными полномочиями.
Если удалось зарегистрировать компанию в Китае, надо подавать отчетность. Она включает подготовку финансовой документации и аудит компании. На этом основании подается декларация в налоговые органы. Также потребуется статистический отчет для реестра юрлиц.
«Это еще не все нюансы, которые надо учитывать перед регистрацией компании на Кипре или в другой стране. Есть много подводных камней; если их не знать и не прибегнуть к помощи компетентных специалистов, то открытие компании может оказаться нерентабельным», — отметили специалисты Incluence.
Поэтому они советуют обращаться к организациям вроде Incluence — она гарантирует, что клиенту помогут с открытием счета в надежном банке и получением лицензий, нужных для развития бизнеса.
«Чтобы вести бизнес на Кипре, также можно купить готовую компанию. Это решает сразу множество проблем, так как такая организация начинает сразу приносить прибыль. Кроме того, власти острова приняли ряд законов, которые упрощают процедуру», — добавили специалисты Incluence.