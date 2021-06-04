Incluence предложил помочь с открытием или покупкой компании на Кипре

Специалисты Incluence убеждены, что на Кипре созданы выгодные условия для ведения бизнеса. В связи с этим многие бизнесмены интересуются, как происходит регистрация компании на Кипре и какие условия необходимо выполнить.

По мнению сотрудников Incluence, Кипр привлекателен для бизнеса небольшим налогом на прибыль — 12,5%. При этом компания-резидент может заниматься любым видом деятельности и в любом месте — на Кипре или за границей.

Компании-нерезиденты также могут зарегистрироваться на Кипре, но у них не будет тех прав, что есть у резидентов. Иностранные организации не имеют поддержки от банков и не смогут избежать двойного налогообложения. Чтобы открыть компанию на острове, надо доказать ее резидентность: