Аэропорт Краснодара открыл полеты в Египет и на Кипр

Краснодарский край

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14 мая в аэропорте Краснодара рассказали о доступных полетах за рубеж

Аэропорт Краснодара открыл чартерные полеты в страны дальнего и ближнего зарубежья. Авиасообщение возобновили с некоторыми городами Египта, Кипра, Армении и Киргизии.

С 12 мая из кубанской столицы можно улететь в Каир. Рейсы будут осуществляться по средам в 11:55. Летать пассажиры будут на Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. В Краснодар из Египта судно прибывает по вторникам в 19:25.

В Ларнаку на Кипр с 28 апреля можно улететь из Краснодара два раза в неделю. Сделать это можно по средам в 8:45 «Уральскими авиалиниями» на Airbus A320 и по вторникам 02:15 авиакомпанией «Россия» на Boeing 737-800. Судно «Уральских авиалиний» возвращается обратно на Кубань в 12:10, а «России» в 00:40.

Кроме того, с 5 июня на Кипр начнут летать самолеты авиакомпании «Азимут». Полеты будут осуществляться по субботам на Sukhoi Superjet 100.

Также авиакомпании Nordwind и «Азимут» осуществляют из Краснодара рейсы в Ереван и киргизский Ош. Время и дни вылета можно посмотреть на сайте авиакомпаний.

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«Все выполняемые на данный момент рейсы заграницу — чартерные. Регулярное международное авиасообщение из краснодарского аэропорта не восстановлено. Изменение ситуации ожидается этим летом», — сообщили 14 мая в пресс-службе Международного аэроорта Краснодар.

Чартер — специальный заказной рейс, который не подчиняется обычному расписанию и организуется авиакомпанией по требованию туроператора или другого юрлица на основе арендного (чартерного) договора.

Напомним, Росавиация выдала допуск российской авиакомпании «Азимут» на полеты в болгарский город Варна из Краснодара. Однако допуск не является разрешением на возобновление полетов. Это право авиакомпании, которым она может воспользоваться при возобновлении авиасообщения.

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