«Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Волгоградской области

Документ подписали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Стороны договорились о реализации проектов «Цифровой регион» и «Умный город», а также о других совместных инициативах по развитию доступности цифровых сервисов для населения и юрлиц региона. Встреча состоялась на Петербургском международном экономическом форуме.

«Сегодняшнему подписанию предшествовала масштабная работа по цифровизации государственных и коммерческих объектов в Волгоградской области, и это соглашение выводит наше сотрудничество на новый уровень. Мы объединим и сфокусируем усилия на базовых сферах, обеспечивающих деятельность всего региона. Уверен, это улучшит инвестиционный климат региона и повысит качество жизни его населения», — отметил Осеевский.

«У нас хорошие взаимоотношения с «Ростелекомом»: только за последние несколько лет мы реализовали проекты на сумму более 5,5 млрд рублей. И сейчас, обсуждая планы, мы видим, что те проекты, которые будет реализовывать «Ростелеком» в Волгоградской области, важны для населения. Мы заинтересованы в сотрудничестве, и я уверен, что договор даст нам дополнительные возможности для реализации наших проектов», — сказал Бочаров.