«Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Волгоградской области
«Ростелеком» и администрация Волгоградской области подписали соглашение о сотрудничестве по нацпрограмме «Цифровая экономика РФ»
Документ подписали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Стороны договорились о реализации проектов «Цифровой регион» и «Умный город», а также о других совместных инициативах по развитию доступности цифровых сервисов для населения и юрлиц региона. Встреча состоялась на Петербургском международном экономическом форуме.
«Сегодняшнему подписанию предшествовала масштабная работа по цифровизации государственных и коммерческих объектов в Волгоградской области, и это соглашение выводит наше сотрудничество на новый уровень. Мы объединим и сфокусируем усилия на базовых сферах, обеспечивающих деятельность всего региона. Уверен, это улучшит инвестиционный климат региона и повысит качество жизни его населения», — отметил Осеевский.
«У нас хорошие взаимоотношения с «Ростелекомом»: только за последние несколько лет мы реализовали проекты на сумму более 5,5 млрд рублей. И сейчас, обсуждая планы, мы видим, что те проекты, которые будет реализовывать «Ростелеком» в Волгоградской области, важны для населения. Мы заинтересованы в сотрудничестве, и я уверен, что договор даст нам дополнительные возможности для реализации наших проектов», — сказал Бочаров.
«Ростелеком» проводит модернизацию региональной автоматизированной системы информирования и оповещения населения Волгоградской области. Работы планируют завершить в конце 2021 года, затем провайдер будет поддерживать систему до конца 2024 года.
В числе масштабных проектов, реализуемых «Ростелекомом» совместно с правительством региона, — ГИС «Система образования Волгоградской области». Это решение создало единое цифровое пространство для всех образовательных учреждений в области, включая школы, детские сады, областной и муниципальные комитеты образования, колледжи и училища.
Развивая системы «Умный город», провайдер модернизировал освещение в городе Михайловка. В результате экономия электроэнергии превысила 70%.
«Это лишь малая часть наших проектов в Волгоградской области. На юге страны мы планомерно переходим от «Умного города» к «Цифровому региону», оцифровываем и интегрируем на единой платформе такие социально значимые сферы, как медицина, ЖКХ, безопасность и многие другие. Такая централизация цифровых процессов повышает их эффективность, снижает затраты на модернизацию и эксплуатацию, и в целом повышает экономическую эффективность регионов», — подчеркнул вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» «Ростелекома» Сергей Мордасов.