Жительница Анапы заявила, что местный житель затащил её сына в машину и приставал к нему

Жительница Анапы сообщила в паблике «Телетайп Краснодара», что 30 мая к её сыну Роберту приставал мужчина. 11-летний мальчик катался на самокате в парке 70-летия Победы станицы Анапской. К нему подошёл мужчина и спросил, где можно покурить. Ребёнок указал на место и отправился в сторону дома.

Мужчина догнал мальчика и затащил его в машину, припаркованную неподалёку. Со слов матери Роберта, он посадил мальчика на водительское сидение, сел рядом на пассажирское кресло и заблокировал двери на центральный замок. Злоумышленник предлагал деньги и стал трогать ребёнка за руки и ноги.

«Спасло ребёнка то, что незнакомый мужчина был пьяный, и ему позвонила в этот момент жена. Он отвлекся и в это время мой сын сумел выбежать из автомобиля», — рассказала мать Роберта.