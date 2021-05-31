Жительница Анапы заявила, что местный житель затащил её сына в машину и приставал к нему
Жительница Анапы 31 мая рассказала, что к её сыну приставал неизвестный мужчина
Жительница Анапы сообщила в паблике «Телетайп Краснодара», что 30 мая к её сыну Роберту приставал мужчина. 11-летний мальчик катался на самокате в парке 70-летия Победы станицы Анапской. К нему подошёл мужчина и спросил, где можно покурить. Ребёнок указал на место и отправился в сторону дома.
Мужчина догнал мальчика и затащил его в машину, припаркованную неподалёку. Со слов матери Роберта, он посадил мальчика на водительское сидение, сел рядом на пассажирское кресло и заблокировал двери на центральный замок. Злоумышленник предлагал деньги и стал трогать ребёнка за руки и ноги.
«Спасло ребёнка то, что незнакомый мужчина был пьяный, и ему позвонила в этот момент жена. Он отвлекся и в это время мой сын сумел выбежать из автомобиля», — рассказала мать Роберта.
Мальчик побежал к ближайшим домам и рассказал о случившемся знакомым, которых встретил там. Они вызвали полицию. На место приехала и мать Роберта. С другими жителями Анапской она задерживала мужчину до приезда полиции. Женщина выяснила, что он проживает неподалёку в хуторе Заря.
«Материал по данному факту зарегистрирован. Ведётся проверка», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Это не первый подобный случай за май. Ранее в Краснодаре мужчину преследовал 10-летнюю девочку в подъезде. Она смогла от него убежать. Позже на территории детсада мужчина совершил насилие сексуального характера над двумя девочками.