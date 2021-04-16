В Краснодаре задержали парня, который приставал к девочке в лифте

В СК Кубани 16 апреля сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении 18-летнего парня, который приставал в лифте к ребенку

15 апреля жительница Краснодара Виктория разместила в своем инстаграме пост с просьбой помочь найти молодого человека, который напал на ее дочь. Она опубликовала скриншоты видео с камер наблюдения дома, на которых отчетливо видно лицо парня. По ее словам, 14 апреля на лестничной площадке дома по улице Промышленной в Краснодаре он зажал девочке рот рукой, натянул на глаза шапку и начал целовать ее. В этот момент из квартиры вышел сосед и парень сбежал. О случившемся девочка рассказала родителям и они написали заявление в полицию.

Пользователи соцсетей нашли страницу подозреваемого. Тогда он связался с отцом девочки и попытался поговорить. Родители сообщили об этом в полицию и молодого человека задержали.

В следственном отделе по Центральному округу Краснодара возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет).

По делу продолжается расследование и устанавливаются все обстоятельства преступления, а также возможные другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемого, сообщили 16 апреля в СУ Следственного комитета по Краснодарскому краю.