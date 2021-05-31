МегаФон тестирует самую широкую зону с доступом к 5G в РФ
МегаФон тестирует технологии динамического распределения спектра (DSS) в Санкт-Петербурге
Тестовая зона совместного использования 4G и 5G развернута на площади 10 кв. км в районе Невского проспекта и Экспофорума. Она доступна всем абонентам с устройствами, поддерживающими технологию.
Это самая широкая тестовая зона с доступом к услугам класса 5G в РФ без ограничений по числу абонентов. Тестирование проводится в частотных диапазонах действующих сетей 4G (FDD) и новом миллиметровом диапазоне.
Максимально возможная скорость мобильного интернета в сочетании различных частот составляет до 1 Гбит/с в существующих диапазонах и до 4.1 Гбит/с в новом, миллиметровом диапазоне. Абоненты могут оценить меньшее время отклика с преимуществом в 1,5 раза.
«Поставить антенны 5G, облучить до потери сознания, а потом чипировать»:
Динамическое распределение спектра позволит, с учетом постепенной замены мобильных устройств, в дополнение к основным использовать частоты, задействованные для сетей предыдущих поколений.
Оборудование 5G, развернутое в пилотной зоне, базируется на решении SingleRAN Pro от Huawei. Оно поддерживает плавную эволюцию от 2G/3G/4G к 5G. Специалисты компании ведут поддержку МегаФона, в том числе в тестировании и настройке оборудования, чтобы обеспечить успех испытания 5G.
«Технология DSS не замена основному частотному диапазону. Совместно с партнерами мы продолжаем взаимодействие с регулирующими органами и считаем приоритетными для развития 5G частоты 3,4–3,8 ГГц. Однако каждая новая технология сотовой связи требует большей ширины спектра. Мы запустим 5G в целевом диапазоне и при помощи технологии DSS постепенно сможем задействовать потенциал низких диапазонов частот 2600, 2100, 1800 МГц для повышения качества обслуживания и реализации функциональных возможностей 5G», — рассказал гендиректор МегаФона Геворк Вермишян.