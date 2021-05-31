МегаФон тестирует самую широкую зону с доступом к 5G в РФ

Тестовая зона совместного использования 4G и 5G развернута на площади 10 кв. км в районе Невского проспекта и Экспофорума. Она доступна всем абонентам с устройствами, поддерживающими технологию.

Это самая широкая тестовая зона с доступом к услугам класса 5G в РФ без ограничений по числу абонентов. Тестирование проводится в частотных диапазонах действующих сетей 4G (FDD) и новом миллиметровом диапазоне.

Максимально возможная скорость мобильного интернета в сочетании различных частот составляет до 1 Гбит/с в существующих диапазонах и до 4.1 Гбит/с в новом, миллиметровом диапазоне. Абоненты могут оценить меньшее время отклика с преимуществом в 1,5 раза.