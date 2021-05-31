В Анапе задержали сбежавшего заключенного

Краснодарский край

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В Анапе 30 мая полицейские задержали осужденного, который сбежал из адыгейской колонии-поселения

Преступник сбежал из тюрьмы 21 мая. Он отбывал заключение в колонии-поселения на территории Адыгеи за грабеж. Раньше его неоднократно судили. УФСИН предупреждали, что он может устроить разбой.

30 мая полицейские Анапы задержали его на одной из улиц города-курорта. 

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«В ходе патрулирования сотрудниками полиции был выявлен мужчина, по внешним признакам схожий с указанным в ориентировке на розыск беглого заключенного из колонии-поселения на территории города Майкоп», — сообщили в инстаграме ОМВД Анапы.

Беглеца передали сотрудникам УФСИН Росии по Адыгее.

Анапа Грабеж Майкоп Полиция ФСИН

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