В Анапе задержали сбежавшего заключенного

В Анапе 30 мая полицейские задержали осужденного, который сбежал из адыгейской колонии-поселения

Преступник сбежал из тюрьмы 21 мая. Он отбывал заключение в колонии-поселения на территории Адыгеи за грабеж. Раньше его неоднократно судили. УФСИН предупреждали, что он может устроить разбой.

30 мая полицейские Анапы задержали его на одной из улиц города-курорта.