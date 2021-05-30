Неделя на Кубани начнется с дождей

Краснодарский край

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Метеорологи представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 31 мая-2 июня

По данным сервиса «Яндекс.Погода»в Краснодаре 31 мая будет пасмурно, вечером и ночью пройдут небольшие дожди. Днем потеплеет до 26 °С. Ветер — 1-3 м/с.

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В большинстве районов Краснодарского края в понедельник также ожидаются осадки, в том числе град, возможна гроза. Днем столбики термометров поднимутся до 26 °С, в приморских зонах — 20-25 °С. Ветер — 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воды в Черном море на побережье Анапы 18 °С, Сочи — 16 °С, Туапсе — 18 °С, Геленджика — 20 °С, Новороссийска — 19 °С. 

1 и 2 июня в Краснодаре сохранится пасмурная погода. По ночам температура будет опускаться до 17 °С, а в дневные часы к середине недели воздух прогреется до 20 °С.

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