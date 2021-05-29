В Адыгее обсудили исполнение поручений президента
В Адыгее в конце мая состоялось заседание Госсовета-Хасэ республики
Напомним, в апреле президент России Владимир Путин обратился с посланием Федеральному Собранию. Он говорил о преодолении последствий пандемии, развитии здравоохранения, улучшении демографии и стимулировании бизнеса.
На заседании Госсовета-Хасэ Адыгеи обсудили, как в республике выполняют задачи, которые президент поставил перед руководством регионов. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что реализация национальных проектов, государственных программ и индивидуальной программы развития региона остаётся в центре внимания властей республики.
«Мы продолжаем создавать условия для ускоренного экономического роста и улучшения качества жизни людей. Сохраняем адресный подход, точечно решаем проблемные вопросы, возникшие или обострившиеся из-за пандемии. При этом вся работа строится комплексно, последовательно», — подчеркнул он.
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Кумпилов обратил внимание на то, что значительная часть послания Президента касалась социальной поддержки населения. Кроме того, в правительстве страны готовят пакет дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса.
За исполнение задач президента в республике будет отвечать рабочая группа. Кроме того, депутаты приняли ряд законов. Также депутаты начали готовить необходимою правовую базу, чтобы привести её в соответствие с федеральным законодательством, сообщила пресс-служба администрации Адыгеи 28 мая.
Напомним, треть жителей Адыгеи получили социальную поддержку в рамках развития здравоохранения и демографии.