В Адыгее обсудили исполнение поручений президента

Адыгея

Распечатать

В Адыгее в конце мая состоялось заседание Госсовета-Хасэ республики

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин обратился с посланием Федеральному Собранию. Он говорил о преодолении последствий пандемии, развитии здравоохранения, улучшении демографии и стимулировании бизнеса. 

На заседании Госсовета-Хасэ Адыгеи обсудили, как в республике выполняют задачи, которые президент поставил перед руководством регионов. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что реализация национальных проектов, государственных программ и индивидуальной программы развития региона остаётся в центре внимания властей республики.

«Мы продолжаем создавать условия для ускоренного экономического роста и улучшения качества жизни людей. Сохраняем адресный подход, точечно решаем проблемные вопросы, возникшие или обострившиеся из-за пандемии. При этом вся работа строится комплексно, последовательно», — подчеркнул он.

Читайте также:

Кумпилов обратил внимание на то, что значительная часть послания Президента касалась социальной поддержки населения. Кроме того, в правительстве страны готовят пакет дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса.

За исполнение задач президента в республике будет отвечать рабочая группа. Кроме того, депутаты приняли ряд законов. Также депутаты начали готовить необходимою правовую базу, чтобы привести её в соответствие с федеральным законодательством, сообщила пресс-служба администрации Адыгеи 28 мая.

Напомним, треть жителей Адыгеи получили социальную поддержку в рамках развития здравоохранения и демографии.

Владимир Путин Здравоохранение Мурат Кумпилов Социальные программы Экономика

Новости

Новороссийский торговый порт оштрафовали на 53 млн рублей за загрязнение Чёрного моря
В Сочи суд разрешил вырубить рощу и построить там апарт-отель
В Краснодаре трамвай № 4 ещё четыре дня будет ездить по другому маршруту из-за ремонта шпал
Сбежавшего заключённого из адыгейской колонии ищут в Краснодаре
Мэрия Краснодара уточнила, какие ещё улицы перекроют для транспорта в городе из-за забега
В Краснодаре открылись шесть ярмарок выходного дня

Лента новостей

Не мусор, а вторсырье
Вчера, 16:20
Не мусор, а вторсырье
Теперь в Краснодаре можно сдать на переработку «сложные» отходы
Голосуй лёгкими!
27 мая, 13:07
Голосуй лёгкими!
Почему каждому жителю Краснодара нужно участвовать в голосовании за зеленые зоны
Куда жаловаться, если в общественном транспорте не работает кондиционер
Вчера, 10:39
Куда жаловаться, если в общественном транспорте не работает кондиционер

Реклама на портале