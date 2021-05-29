В Адыгее обсудили исполнение поручений президента

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин обратился с посланием Федеральному Собранию. Он говорил о преодолении последствий пандемии, развитии здравоохранения, улучшении демографии и стимулировании бизнеса.

На заседании Госсовета-Хасэ Адыгеи обсудили, как в республике выполняют задачи, которые президент поставил перед руководством регионов. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что реализация национальных проектов, государственных программ и индивидуальной программы развития региона остаётся в центре внимания властей республики.

«Мы продолжаем создавать условия для ускоренного экономического роста и улучшения качества жизни людей. Сохраняем адресный подход, точечно решаем проблемные вопросы, возникшие или обострившиеся из-за пандемии. При этом вся работа строится комплексно, последовательно», — подчеркнул он.