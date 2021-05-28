Застройщика, который украл у дольщиков многоэтажки в Краснодаре 183 млн рублей, посадили на 3 года
Краснодарский краевой суд 28 мая вынес приговор застройщику, который украл деньги дольщиков ЖСК «Есенин»
О том, что строительство многоквартирного дома в Краснодаре по улице Сергея Есенина 127/2 в Музыкальном микрорайоне остановилось в 2017 году, сообщали обманутые дольщики в социальных сетях. Они публиковали ролик с жалобами президенту Владимиру Путину.
По данным следствия, 50-летний Вадим Басенко, являясь председателем жилищно-строительного кооператива, собирал деньги с дольщиков для строительства дома, рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Он выступал в качестве застройщика и собрал с 167 дольщиков паевые взносы на 183 млн рублей, но не выполнил свои обязательства.
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Судя по открытым данным, застройщик являлся учредителем ещё несколько краснодарских фирм, несколько из них ликвидированы.
Журналист Юга.ру попытался узнать у местных жителей, как они отнеслись к приговору суда, но они заявили, что отказываются общаться с прессой.
Ранее Юга.ру писали, что в Музыкальном микрорайоне Краснодара собирались снести самострой, готовый на 90%. А в поселке Российском зампредседателя жилищно-строительных кооперативов похитил более 79 млн рублей. Его дело передано в суд.