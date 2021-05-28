Застройщика, который украл у дольщиков многоэтажки в Краснодаре 183 млн рублей, посадили на 3 года

Краснодарский край

Распечатать

Краснодарский краевой суд 28 мая вынес приговор застройщику, который украл деньги дольщиков ЖСК «Есенин»

О том, что строительство многоквартирного дома в Краснодаре по улице Сергея Есенина 127/2 в Музыкальном микрорайоне остановилось в 2017 году, сообщали обманутые дольщики в социальных сетях. Они публиковали ролик с жалобами президенту Владимиру Путину.

По данным следствия, 50-летний Вадим Басенко, являясь председателем жилищно-строительного кооператива, собирал деньги с дольщиков для строительства дома, рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Он выступал в качестве застройщика и собрал с 167 дольщиков паевые взносы на 183 млн рублей, но не выполнил свои обязательства.

Читайте также:

Судя по открытым данным, застройщик являлся учредителем ещё несколько краснодарских фирм, несколько из них ликвидированы.

Журналист Юга.ру попытался узнать у местных жителей, как они отнеслись к приговору суда, но они заявили, что отказываются общаться с прессой.

Ранее Юга.ру писали, что в Музыкальном микрорайоне Краснодара собирались снести самострой, готовый на 90%. А в поселке Российском зампредседателя жилищно-строительных кооперативов похитил более 79 млн рублей. Его дело передано в суд.

Краснодар Обманутые дольщики Строительство Суд

Новости

Застройщика, который украл у дольщиков многоэтажки в Краснодаре 183 млн рублей, посадили на 3 года
Дочь Галицкого потеряла две позиции в рейтинге самых богатых наследников миллиардеров России
В Майкопе капитально отремонтировали Детскую художественную школу
Мосгорсуд вынес приговор полицейским, которые подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову. Один из них получил 12 лет колонии
Академия ФК «Краснодар» открыла первые три филиала за пределами Кубани и Адыгеи
В Горячем Ключе избрали нового мэра

Лента новостей

Не мусор, а вторсырье
Сегодня, 16:20
Не мусор, а вторсырье
Теперь в Краснодаре можно сдать на переработку «сложные» отходы
Голосуй лёгкими!
Вчера, 13:07
Голосуй лёгкими!
Почему каждому жителю Краснодара нужно участвовать в голосовании за зеленые зоны
Куда жаловаться, если в общественном транспорте не работает кондиционер
Сегодня, 10:39
Куда жаловаться, если в общественном транспорте не работает кондиционер

Реклама на портале