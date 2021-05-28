Застройщика, который украл у дольщиков многоэтажки в Краснодаре 183 млн рублей, посадили на 3 года

О том, что строительство многоквартирного дома в Краснодаре по улице Сергея Есенина 127/2 в Музыкальном микрорайоне остановилось в 2017 году, сообщали обманутые дольщики в социальных сетях. Они публиковали ролик с жалобами президенту Владимиру Путину.

По данным следствия, 50-летний Вадим Басенко, являясь председателем жилищно-строительного кооператива, собирал деньги с дольщиков для строительства дома, рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Он выступал в качестве застройщика и собрал с 167 дольщиков паевые взносы на 183 млн рублей, но не выполнил свои обязательства.

Судя по открытым данным, застройщик являлся учредителем ещё несколько краснодарских фирм, несколько из них ликвидированы.

Журналист Юга.ру попытался узнать у местных жителей, как они отнеслись к приговору суда, но они заявили, что отказываются общаться с прессой.

Ранее Юга.ру писали, что в Музыкальном микрорайоне Краснодара собирались снести самострой, готовый на 90%. А в поселке Российском зампредседателя жилищно-строительных кооперативов похитил более 79 млн рублей. Его дело передано в суд.