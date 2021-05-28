ООО «РН-Краснодарнефтегаз» приняло участие в «Зеленой весне — 2021»

Партнерский Краснодарский край

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В рамках всероссийских экологических акций «Зеленая весна» сотрудники ООО «РН-Краснодарнефтегаз», дочернего общества НК «Роснефть», поучаствовали в субботнике

Он прошел на особо охраняемой природной территории местного значения «Остров Масленицы» в пойме реки Кубани в Краснодаре.

Более 50 сотрудников предприятия очистили 5 га острова от пластика, бумаги, строительных отходов и убрали кострища. Вместе со специализированной подрядной организацией они ликвидировали несанкционированную свалку.

Также на субботнике раздельно собирали отходы пластика, бумаги, стекла, батареек и оргтехники у участников акции.

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ООО «РН-Краснодарнефтегаз» ежегодно участвует в субботнике «Зеленая весна». В этом году акция проводилась совместно с администрацией Краснодара и представителями топливно-энергетического комплекса Кубани.

«Зеленая весна» — ежегодный проект, который реализует Неправительственный экологический фонд имени Вернадского и Всероссийское общество охраны природы. В этом году в нем участвовало более 50 дочерних обществ компании.

За последние три года «Роснефть» направила на охрану природы более 120 млрд рублей. В 2020 году компания и ее дочерние общества посадили более 1,5 млн деревьев, а за последние три года — свыше 3,5 млн саженцев.

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